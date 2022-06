Gabriel Vivan de Reis: quem é ator que viverá Davi na 1ª fase

Ator conversou com o Jornal DCI sobre as expectativas para sua primeira aparição nas telinhas da Record.

Gabriel Vivan foi o escolhido para viver o jovem Davi na próxima temporada de Reis, que tem previsão para chegar às telinhas em julho de 2022. O ator gaúcho experimenta pela primeira vez a vivência nos bastidores de uma novela e conversou com o Jornal DCI para contar um pouco sobre sua jornada até conquistar o papel de um dos reis mais famosos da Bíblia. O famoso dividirá o seu personagem de estreia com Cirillo Luna, que viverá a fase mais velha de Davi ao decorrer da trama.

Separada em temporadas, a novela Reis já ganhou duas partes e atualmente está em pausa na programação da Record. A trama sobre Davi vai ser o fio condutor da terceira temporada da produção, que ganhará o subtítulo de A Rejeição.

Reis finalizou sua segunda temporada no começo de junho e foi substituída por Todas as Garotas em Mim na faixa das 21h na emissora de Edir Macedo. Quando os capítulos da primeira temporada de Todas as Garotas em Mim chegarem ao fim, Reis retorna com a história do rei Davi e a colapso do poder de Saul, antecessor do jovem no trono de Israel.

Além de Gabriel Vivan e Cirillo Luna, também estão confirmados até agora na terceira temporada da produção os atores Miguel Coelho, Maiara Walsh e Nicole Rosemberg.

Quem é Gabriel Vivan, o Davi de Reis

Gabriel Vivan tem 26 anos de idade, é ator, cantor e em breve se formará em direito. Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, o famoso está prestes a terminar a faculdade, que retomou em 2020. Durante 2018 e 2019, Gabriel precisou pausar o curso para se dedicar mais aos trabalhos no mundo da arte.

Apesar dos estudos em uma área tradicional como o direito, Gabriel Vivan comentou que sempre quis ser artista e adorava participar de peças desde criança. Mesmo em casa, ele se divertia interpretando diferentes personagens. Durante o papo, o ator comentou que a mãe sempre uma foi de suas maiores incentivadoras na carreira de artista e que se ele quisesse ser chamado pelo nome de seus personagens pela casa, ela entrava na brincadeira.

Ator desde os 5 anos, a carreira na música começou mais tarde e de forma inesperada, praticamente uma consequência da carreira do famoso no teatro. Ao aprender tocar violão para interpretar o personagem de uma peça, o ator começou a se interessar cada vez mais pelo instrumento.

Depois, o ator começou a praticar o canto e estudar mais a área musical. Em 2014, um amigo de Gabriel Vivan o abordou pois precisava de um vocalista para sua banda. O ator aceitou fazer um teste e acabou conquistando a vaga no grupo.

A parceria durou cerca de três anos no total. Em 2018, Gabriel Vivan deixou a banda e começou a carreira solo. A primeira canção do artista foi lançada em 2019, intitulada “Toma Lá da Cá”,.Em 2021, Gabriel realizou o sonho de lançar o primeiro EP, Nós por Nós e Para Todos, que foi gravado em São Paulo.

Co-fundador da Nósmoscada Cia de Teatro, que realiza apresentações no Sul, Gabriel Vivan revelou que o projeto surgiu ao lado de dois amigos e o desejo de montar uma peça de teatro. Na época, o jovem já fazia parte de dois grupos de teatro diferente e surgiu a oportunidade de participar de esquetes de comédia durante um festival. Após a experiência, o trio resolveu criar seus próprios projetos.

Em 2019, eles montaram o espetáculo Deixa Eu Te Contar, inspirado no Lar dos Idosos – uma instituição da cidade de origem do ator – para falar sobre a vida dos moradores do lugar. Apesar de estar pronta, a peça não chegou a estrear. Primeiro por culpa da pandemia, que fechou os teatros, e depois porque o ator precisou se mudar para o sudeste a trabalho. Mas no futuro, o trio deseja colocar o espetáculo nos palcos.

Além do teatro, Gabriel Vivan já atuou no curta-metragem Notas Abissais e no filme Sonho Conquista e Glória. O primeiro papel do ator em uma novela será Davi na novela Reis. Para o futuro, o ator revelou que tem algumas produções musicais já engatilhadas, como a canção Vinte e Poucos Anos, que fala sobre sonhos. “Veja com muitos bons olhos o futuro, acho que vai ser cada vez mais lindo e promissor”, comemora.

Assista o videoclipe da primeira canção lançada pelo famoso:

Estreia em Reis – Gabriel Vivan revela expectativas e como conquistou o papel de Davi

Prestes a estrear em sua primeira novela, Gabriel Vivan contou durante a entrevista ao DCI sobre as expectativas para o folhetim e a pressão de viver um dos personagens bíblicos mais famosos da história. “A expectativa que eu tenho é que as pessoas se identifiquem com o Davi. Quando eu recebi os roteiros, extrai coisas muito importante dali. A sabedoria do Davi é fora do comum. Então espero que as pessoas vejam o Davi e extraiam ensinamentos para suas próprias vidas.”, comentou.

Entre as expectativas pessoas, o ator deseja desempenhar bem seu papel na novela e mantém os pés no chão sobre o que pode vir a seguir na carreira. No entanto, a pressão existe e o famoso tenta lidar com isso da melhor maneira possível. Entre as mudanças em sua vida desde que aceitou o desafio de viver o personagem bíblico, a primeira delas é que o ator precisou se mudar.

Morando com os pais e com um público já estabelecido no teatro e na música em seu estado de origem, o Rio Grande do Sul, ele precisou deixar a zona de conforto para trás e se mudar para o Rio de Janeiro para o trabalho na novela nos estúdios da Record. “Esse é o maior papel da minha vida, além de ser o maior desafio profissional e pessoal. Estou construindo minha carreia aqui agora. Então óbvio que me sinto pressionado, mas a pressão as vezes é minha mesmo. Aquela pressão que a gente coloca quando quer fazer um trabalho bem efeito”, disse.

Convite para o papel

O convite para fazer um teste para a novela aconteceu em setembro do ano passado. O processo até o dia em que descobriu ter ganhado o papel foi longo, já que ele contou com alguns obstáculos. Logo que recebeu o convite, o ator estava com o pé operado e por isso não pôde comparecer aos testes.

Ele perguntou se poderia enviar um vídeo para a produção ou então realizar o teste presencial no Rio de Janeiro com o apoio de muletas. O ator ficou sem contato com a produção durante meses, no entanto, antes tarde do que nunca, Gabriel Vivan recebeu mais uma ligação da Record por volta de novembro e desta vez o convite deu certo. Neste momento, ele já não estava mais em recuperação da cirurgia e pôde viajar até a cidade maravilhosa para realizar os testes.

Os próximos passos foram corridos e o ator precisou realizar uma viagem de cerca de 27 horas de sua cidade no Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, mas no fim, tudo certo. No entanto, mais uma decepção tomou o ator. Após gravar uma cena teste bastante dramática e em que precisava chorar, Gabriel Vivan recebeu um feedback aparentemente negativo do diretor que o avaliou. “Cheguei ali e fiz meu máximo, quando acabou, o diretor falou: ‘muito bem, mas bem menos’. Pensei que tinha perdido a oportunidade”, revelou.

Em seguida, Gabriel Vivan fez mais duas cenas testes e então retornou para casa. O ator já estava conformado que não conseguiria o papel, mas pouco depois de chegar ao Rio Grande do Sul, recebeu uma mensagem positiva da produção. Logo, o ator descobriu ter sido escolhido para o papel de Davi, fez suas malas e se mudou para o Rio de Janeiro.

Para viver o personagem, o ator tem feito aulas de luta para saber manusear espadas e também com uma fonoaudióloga para neutralizar seu forte sotaque sulista. Além disso, ele tem tido contato constante com as ovelhas que farão parte da trama de Davi na novela, para que a intimidade com os animais transborde para as telinhas.

Primeiro encontro entre protagonistas

Gabriel Vivan contou que seu primeiro contato com o veterano Cirillo Luna, que será Davi mais velho na trama, foi no dia em que fez os testes para viver o personagem. “O Cirillo é sol, ele é luz, uma pessoa incrível. Me recebeu já com sorriso na cara”, contou.

O ator disse que foi muito bem recebido pelo artista e que agora os dois tem desenvolvido uma boa amizade durante a preparação para o folhetim da Record.

A dupla compartilha muitas informações sobre o personagem bíblico e constantemente conversam para que o personagem seja criado em conjunto. Gabriel Vivan chegou a presentear o colega com um livro sobre o rei Davi. “A gente manda textos um para o outro, a gente virou amigo, fazemos workshops juntos, lutas, fazemos trabalhos juntos, tudo para construir o melhor Davi”, concluiu o ator.

Quem foi Davi na Bíblia

Para quem pretende acompanhar a trajetória de Gabriel Vivan na novela Reis, mas não sabe quem foi Davi. O personagem do ator gaúcho é ninguém mais ninguém que um dos nomes mais famosos das escrituras. Escolhido por Deus ainda na juventude, ele foi o primeiro rei a governar Israel como um império unificado, já que até então havia a divisão entre tribos.

Filho de Jessé, Davi também é responsável pela linhagem de outro rei famoso da Bíblia, Salomão, seu filho com Batseba. Entre os momentos mais lembrados de Davi na Bíblia, está a briga com o gigante Golias. Ainda um jovem cuidador de ovelhas, Davi derrotou sozinho o filisteu que atormentava o povo de Israel. Usando apenas uma funda e uma pedra, ele matou o gigante inimigo e levou grande glória ao seu povo.

