Feitiçaria em Israel: quem é Laísa na Bíblia; personagem de Sthefany Brito

A novela Reis ganha cenas de arrepiar quando acontece feitiçaria em Israel. A bruxa Laísa (Stephany Brito) chegou a fazer até mesmo um ritual para tentar garantir a vitória de Naás (Rodrigo Monteiro) com os amonitas contra o povo de Deus. E afinal, quem é essa Laísa? Confira se ela existiu na Bíblia.

Laísa da novela Reis existiu na Bíblia e fez feitiçaria em Israel?

Laísa não é uma personagem bíblica. A feiticeira pode até ter inspiração em bruxas que apareceram nas escrituras – o que não foi revelado pelos autores da novela Reis até o momento – mas nunca teve seu nome citado na Bíblia.

Na trama, a personagem de Stephany Brito se mostra desde o começo como uma mulher sombria. A companheira de Kayla já apareceu usando feitiçaria em Israel para enfeitiçar homens.

Quando Kayla promete para Luciér que vai entregar Israel nas mãos do soberano, ela se alia a Laísa ao retornar da Felícia e as duas passam a trabalhar a favor do líder dos amonitas, Naás.

Para tentar garantir que Naás derrotará Saul e o exército israelita, Laísa faz um ritual de feitiçaria e tem uma visão de como será a luta contra Israel. Ela prevê a morte do rei Saul e Abner, porém, a realidade é que apesar do ritual, os amonitas serão humilhadas pelos homens de Saul no campo de batalha.

Feitiçaria em Israel

Uma comparação que pode ser encontrar com o nome de Laísa quando se pesquisa pela personagem nas redes sociais é a “Bruxa de Endor”. Quem conhece a história de Saul, comenta as possíveis inspirações que a mulher interpretada por Stephany Brito pode ter tido na personagem bíblica que fez feitiçaria para o rei de Israel.

Na Bíblia, o rei recorre até a mulher mulher para usá-la como médium após a morte do profeta Samuel. Aflito e com medo dos filisteus, Saul não conseguiu respostas de Deus para suas preocupações, por isso resolveu recorrer a bruxa e tentar conversar com o espirito de Samuel por meio da feiticeira.

Os autores da novela não comentaram se Laísa é inspirada na Bruxa de Endor ou se as comparações são meras teorias dos fãs da novela Reis.

*Consulta realizada na Bíblia Sagrada Online, versão NVI

Aliadas, Kayla e Laísa tramam contra o profeta de Deus na novela, confira:

Quando acaba a novela Reis?

A atual temporada de Reis será finalizada no começo do mês de junho, mas o folhetim irá retornar com nova trama e personagens a partir de 19 de julho, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7.

A informação ainda não foi confirmada pela Record TV, mas de acordo com a apuração do jornalista, Reis será paralisada nas telinhas ao final da trama de Saul e dará lugar a série Todas as Garotas de Mim, com previsão de estreia para o dia 7 de junho.

A partir de 19 julho, Reis retorna com uma temporada focada no personagem do Rei Davi, que já ganhou trama própria no canal em 2012. A minissérie foi estrelada pelo ator Leonardo Brício e Renata Rodriguez e já ganhou reprise no canal. Quem integrará o elenco da próxima temporada de Reis e o nome do ator que viverá o protagonista da nova fase ainda não foram revelados.

