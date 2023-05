Bruno Tálamo diz que mudou estratégia para A Grande Conquista

Bruno Tálamo, 34, é um dos confirmados em A Grande Conquista, novo reality show da Record que começa na próxima segunda-feira, 8 de maio. O jornalista foi o primeiro eliminado de A Fazenda 14, e agora terá uma nova chance de ficar milionário. Longe da mídia desde sua eliminação, o ex-repórter do A Tarde a Sua confessou que sua participação no programa rural não foi assertiva e promete usar mais sua inteligência emocional para avançar no novo jogo.

Bruno Tálamo em A Grande Conquista

Bruno Tálamo deixou o emprego como repórter no programa A Tarde a Sua, da Rede TV, ao lado de Sônia Abrão, para participar de A Fazenda 14, mas foi eliminado na primeira semana do confinamento em Itapecerica da Serra ao cair em uma roça com Tiago Ramos e Deborah Albuquerque, dois nomes fortes da temporada de 2022 do reality show.

Para sua participação em A Grande Conquista, o jornalista afirmou ao DCI na noite do dia 2 de maio, em coletiva, que irá usar mais da inteligência emocional para se manter mais tempo na competição. "Eu fui com muita sede ao pote em A Fazenda. Eu entrei, me joguei, briguei com todo mundo e fui para uma roça muito forte. Dessa vez eu quero ter uma inteligência emocional para não me abalar diante de momentos em que eu não esteja tão forte. Não vou me esconder de jogo, o coro vai comer. Ninguém merece sair duas vezes tão cedo de um reality", disse.

O repórter também afirmou que está fora da televisão desde seu último reality show, que considera não ter sido sua melhor escolha. "Desde que eu sai de A Fazenda eu estou parado de mídia. Não foi legal, não foi um tiro certo. Foi um tiro errado. Preciso dessa oportunidade para conseguir voltar para a televisão que é o que eu sei fazer, modéstia à parte", concluiu.

Na época da eliminação do repórter, Sonia Abrão criticou o ex-funcionário ao vivo durante o A Tarde é Sua. "Avisou em cima da hora, deixou o trabalho aqui no nosso programa, deixou tudo. Ganhou um cachê bom? Ganhou. Mas e a carreira, o depois?", disse.

A votação do A Grande Conquista para escolher 10 entre os 16 participantes para irem para a Mansão já está aberta no R7 e segue até segunda-feira.