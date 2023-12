Cadeia, namoro e CPI: o final de Bebel em Paraíso Tropical

O final de Bebel em Paraíso Tropical não é ao lado de Olavo (Wagner Moura) como muitos fãs do casal esperavam. A personagem de Camila Pitanga sofrerá com a morte do mau-caráter, mas logo engatará um namoro com um político poderoso de caráter duvidoso.

O que acontece com Bebel no final de Paraíso Tropical?

Bebel começa a namorar um político poderoso e passa a morar com ele em Brasília, ostentando uma vida de luxo e riqueza, como sempre sonhou. No entanto, o novo namorado da prostituta é acusado de participar de um esquema de corrupção, colocando a personagem de Pitanga em um imbróglio.

Para entender o final de Bebel em Paraíso Tropical, precisamos voltar alguns capítulos antes da morte de Olavo no folhetim. A prostituta estava grávida do mau-caráter, com quem esteve envolvida ao longo da toda a trama, mas perde o bebê durante uma perseguição contra a polícia.

A mulher está saindo de seu apartamento quando vê duas viaturas na porta, após ser denunciada por Antenor (Tony Ramos), e se desespera com a possibilidade de ser presa. Ela corre pelo calçadão de Copacabana e cai na sarjeta, o que ocasiona a morte do bebê.

Bebel não consegue fugir dos policiais e é presa. Ao mesmo tempo, Olavo morre em Paraíso Tropical em uma troca de tiros com Ivan (Bruno Gagliasso), o que coloca um ponto final na história do casal, que conquistou grande popularidade na primeira exibição do folhetim.

Após uma passagem de tempo, nos capítulos finais de Paraíso Tropical, será mostrado que a prostituta não só saiu da cadeia como conquistou o coração de um político. Bebel deixa as ruas do Rio de Janeiro e passa a morar na capital do Brasil, mas logo se envolve nos esquemas escusos de seu amado e é chamada para depor em uma CPI, enquanto seu novo marido é preso.

Agora ex-prostituta, a personagem aparece depondo coberta em joias, com um casaco de pele e um visual diferente do que estava acostumada a usar em Copacabana. Debochada, Bebel não está muito interessada em dar o depoimento, mas sim em ser clicada pelos paparazzis. Ela também recebe uma proposta para posar nua.

Como Olavo morre em Paraíso Tropical?

Olavo é um dos personagens mais importantes da história de Bebel em Paraíso Tropical. O mau-caráter se apaixona pela prostituta depois de se tornar um de seus clientes e até engravida a moça, mas a gestação não vai pra frente.

Embora o casal tenha conquistado a torcida do público, Bebel e Olavo não ficam juntos no final do folhetim. Nas últimas cenas, o vilão se envolve em uma perseguição contra Daniel (Fábio Assunção) após tentar resgatar um drive que contém informações sobre uma transação ilegal.

Olavo faz Ivan de refém no meio da confusão, e é nesse momento que Antenor chega e revela toda a verdade sobre a paternidade do rapaz. O personagem de Gagliasso fica atordoado com a situação, toma um revólver de Daniel e atira no personagem de Wagner Moura.

Mesmo baleado, o crápula atira de volta no irmão. Os dois morrem na hora, marcando o fim da disputa pela sucessão do grupo Cavalcanti e no relacionamento com Bebel.

Em 2007, quando Paraíso Tropical foi ao ar pela primeira vez, grande parte do público esperava que Bebel e Olavo tivessem um final feliz, mesmo com todas as maldades cometidas pelo vilão. Até hoje, as cenas que mais viralizam na web são protagonizadas pelo empresário e pela prostituta, que caíram no gosto popular. Aproveite para ver o final de Paula e Daniel.