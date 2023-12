Paula e Daniel em Paraíso Tropical: qual o final do casal?

Paula e Daniel passam por poucas e boas na novela Paraíso Tropical por conta de Olavo, que faz de tudo para atrapalhar o casal. No entanto, o bem vence e o final do casal é feliz na trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, diferente do mau-caráter vivido por Wagner Moura, que paga por suas maldades.

Qual o final de Paula e Daniel na novela?

Paula e Daniel descobrem a verdadeira índole de Olavo por volta da metade da novela, quando a mocinha investiga a passagem do executivo pela Bahia e fica a par que foi ele quem contratou as prostitutas que foram achadas no quarto de Daniel e levou o rapaz para a cadeia no começo da história. Porém, o personagem de Fabio Assunção não consegue derrubar o rival e tirá-lo da empresa de Antenor (Tony Ramos) ao longo da trama e por isso o casal sofre nas mãos do mau-caráter até a reta final do folhetim.

Acusado injustamente de desviar dinheiro da empresa de Antenor em uma das armações de Olavo, é somente nos últimos capítulos de Paraíso Tropical que Daniel descobre onde conseguir provas concretas de que foi o ex-amigo que mandou o montante para uma conta em um paraíso fiscal.

O rapaz então busca a ajuda de Antenor para derrubar o mau-caráter e consegue também a colaboração do dono de um cyber café, que pode provar que Olavo esteve por lá transferindo o dinheiro da empresa. Por conta disso, o vilão resolve invadir o local para roubar as imagens das câmeras de segurança, mas o plano dá errado e ele acaba perseguido pela polícia e é baleado.

Encurralado, Olavo foge para a casa de Marion (Vera Holtz) no último capítulo, onde Daniel, Ivan e Antenor o encontram. Daniel aponta uma arma para o rival e consegue sua confissão sobre as armações contra ele, as tentativas de assassinato contra Antenor e Marion, além da morte de Taís - que chega a cair nas costas de Paula por um tempo no folhetim - e mais maldades do pilantra.

Além de tudo isso, ainda é revelado que Ivan (Bruno Gagliasso) é filho de Antenor e que os crimes de Olavo foram realizados para esconder a verdade, já que ele queria herdar a fortuna do tio. Por conta disso, Ivan fica possesso de raiva, toma a arma de Daniel e acaba matando Olavo, que atira de volta e também atinge Ivan. Os dois morrem ali mesmo, em questão de segundos.

Com a partida de Olavo, Paula e Daniel finalmente ficam em paz. Isso porque o rapaz é inocentado das acusações de corrupção na empresa que surgiram das armações do vilão e Paula também fica livre da morte de Taís. Para quem não lembra, após a morte da gêmea, Paula chega a ser presa suspeita do assassinato e sai da cadeia com um habeas corpus, mas a descoberta do verdadeiro assassino é revelada somente no último capítulo, com a confissão de Olavo.

Enfim livres, Paula e Daniel selam seu final feliz na novela Paraíso Tropical com o início de uma família. A mocinha engravida e no último capítulo dá a luz a gêmeas. "Faz sentido né? Faz sentido. São duas, idênticas", comenta o personagem de Assunção ao conhecer as filhas. "É, mas dessa vez vai ser diferente", afirma a mocinha.

Com a morte de Olavo, como fica Bebel em Paraíso Tropical?

Três vilões atormentam Paula e Daniel ao longo de Paraíso Tropical, Olavo, Taís e Bebel (Camila Pitanga). Os dois primeiros morrem, mas como fica Bebel, ela continua atrás do casal? O final da prostituta é agridoce, pois ela se dá mal, mas não tanto quanto os comparsas de trama.

No último capítulo, a trambiqueira é presa depois que Paula consegue fazê-la admitir que mentiu sobre estar grávida de Antenor e falsificar o exame de DNA da criança, que era na verdade de Olavo. O bebê não chega a nascer, pois Bebel tem um aborto espontâneo na reta final da novela.

Depois de cumprir sua pena, Bebel deixa a cadeia e consegue conquistar um poderoso político em Brasília, assim ela não fica desamparada e nem precisa voltar a fazer programas. Mas como a mau-caráter tem dedo podre, seu novo amado é um corrupto e ela termina a história depondo em uma Comissão Parlamentar de Inquérito por conta das acusações contra o político.

Mesmo com a atenção negativa, só o que a jovem se importa é com os flashs e tentar uma carreira artística. Ela revela em seus momentos finais que até vai posar nua para uma revista e tem o sonho de ser apresentadora de TV no futuro.

