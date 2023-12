Quem morre em Paraíso Tropical: novela tem 8 mortes

Gilberto Braga e Ricardo Linhares, autores da atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, não brincam em serviço e matam vários personagens ao longo da história que foi originalmente ao ar em 2007. Entre mocinhos e vilões, quem morre em Paraíso Tropical?

Amélia morre em Paraíso Tropical

Amélia (Susana Vieira) é uma das primeiras vítimas da novela Paraíso Tropical, a cafetina sai da trama logo nos primeiros capítulos, depois de passar mal com uma batida da polícia em seu bordel e sofrer um infarto mais tarde. A mulher fica um tempo internada no hospital, mas seu estado é grave e ela não consegue se recuperar.

Antes de sair de cena, ela resolve contar seu grande segredo para a filha Paula (Alessandra Negrini) e é responsável por uma das maiores revelações da trama, de que a mocinha não é filha biológica dela e tem um parente vivo, o avô. Amélia tenta contar também que Paula tem uma irmã gêmea, mas morre antes de conseguir terminar de falar tudo para a filha.

Paula só consegue mais informações sobre o segredo de Amélia depois da morte da cafetina, quando ela começa a revirar os pertences de Amélia e acha documentos antigos que revelam que o avô dela está no Rio de Janeiro.

Telma

Interpretada por Isis Valverde, Telma é outra personagem que morre no começo da novela Paraíso Tropical. A jovem bonita e trambiqueira entra na trama para fazer parte do plano de Olavo (Wagner Moura) e Jader (Chico Diaz) de prejudicar Daniel (Fabio Assunção) e acaba se dando mal por isso.

Depois de se aproximar de Daniel e ajudar Olavo a colocar o rapaz na cadeia injustamente, Telma é paga pelo serviço, mas logo depois de pegar o dinheiro das mãos de Jader acaba sendo perseguida por dois bandidos em uma moto. Na esperança de salvar o pagamento pelo seu golpe, ela corre para um viaduto para fugir dos assaltantes. No entanto, acaba tropeçando e assim a bolsa de dinheiro fica pendurada em um grade quebrada.

Desesperada, Telma tenta puxar a bolsa de dinheiro e acaba se desequilibrando. Ela fica pendurada no viaduto, não consegue se segurar e então acaba caindo, o que a mata imediatamente.

Taís também morre em Paraíso Tropical

A morte de Taís é uma das mais emblemáticas da novela Paraíso Tropical, já que a gêmea malvada é uma das principais vilãs da história e o responsável por seu assassinato permanece um mistério até o último capítulo da trama. Alguns suspeitos surgem no folhetim, mas é revelado no final do folhetim que Olavo é o assassino da moça.

Depois que é desmascarado ao tentar mais uma vez prejudicar Daniel, o vilão de Wagner Moura confessa tudo e revela que precisou acabar com a vilã para calá-la. Taís descobriu que Ivan (Bruno Gagliasso) era filho de Antenor (Tony Ramos) e Olavo não queria de jeito nenhum que a verdade viesse à tona, por isso começou a ser chantageado pela interesseira.

Por conta disso, no dia da morte da jovem, Olavo visitou a megera na casa de Paula e a dopou. Com a jovem desmaiada, ela liberou o gás de cozinha e fechou todas as janelas e portas, o que a matou asfixiada.

Cadelão

O cafetão Cadelão (Ed Oliveira) também morre na novela Paraíso Tropical, depois de atormentar Joana (Fernanda Machado), a filha de Jader, quem ela conheceu depois que caiu no mundo da prostituição por necessitar de dinheiro. Após ela não conseguir se livrar do mau-caráter, a jovem é perseguida pelo criminoso na rua, que exige que ela lhe dê dinheiro, mas ao revelar que não tem como pagar o bandido, ela apanha dele em um beco.

Jader é avisado pela prostituta Vanessa (Camila Caputti) que Cadelão está atrás de Joana e consegue chegar a tempo de salvar a vida da filha, que está toda machucada da surra. Ele desmaia Cadelão durante a briga, mas logo depois o bandido vai atrás deles e aponta uma arma. Quando Cadelão se desequilibra e cai no meio da rua, Jader pega a arma do criminoso e dá quatro tiros nele.

Lutero

Lutero (Edwin Luizi), pai de Alice (Guilhermina Guinle), morre na reta final da novela Paraíso Tropical. Ele é envenenado na casa de Olavo depois de ir conversar com o vilão sobre um acordo de regime de separação total de bens para o casamento da filha com o rapaz. O efeito do veneno é rápido e pouco depois que começa a agir o personagem já cai no chão e nada pode ser feito por ele.

O assassino de Lutero permanece um mistério até o último capítulo da trama, quando Daniel questiona Olavo em um embate: "tentou matar a própria mãe (...), a tentativa com o Antenor, o Lutero, foi tudo você né?" "Tudo eu", admite o malvado, que completa: "foi bom para ele [Lutero] para aprender que não se aparece na casa dos outros assim sem avisar, ele foi dizer que eu tinha que casar com a Alice em regime de separação de bens, morreu".

Jader

Parceiro de Olavo durante toda a novela, Jader morre no último capítulo de Paraíso Tropical depois de participar de mais um plano do vilão para tentar prejudicar Daniel, assim os personagens de Chico Diaz e Wagner Moura são perseguidos pela polícia e acabam atingidos. Olavo foge para encontrar a mãe Marion (Vera Holtz), já Jader é jogado pelo vilão no meio da rua e é resgatado por Antenor, que chama uma ambulância para o trambiqueiro.

No entanto, Jader não resiste aos ferimentos e morre a caminho do hospital. No entanto, antes de dar seus últimos suspiros ele consegue contar para Antenor o que Olavo tentou esconder durante toda a novela, que Ivan é seu filho biológico.

Olavo morre no final de Paraíso Tropical

Grande vilão da história, Olavo também morre no último capítulo da novela Paraíso Tropical, depois de confessar seus crimes. Ele desperta a fúria de Ivan ao revelar que sabia que o rapaz era filho de Antenor, o que tentou esconder de todas as maneiras para ficar com a empresa do tio, e deixa o jovem ainda mais raivoso quando conta que matou a amada dele, Taís.

Por conta disso, Ivan rouba a arma que está com Daniel e aponta para o personagem de Wagner Moura. Daniel tenta tirar a arma das mãos de Ivan, mas o momento fica caótico, pois Olavo provoca o rapaz de várias maneiras, chama Taís de "piranha" e ainda diz que ela combinou com o vilão que mataria Ivan pela herança de Antenor.

Fora de controle, o rapaz dá um tiro no peito de Olavo, que atira de volta nele, e logo depois morre. "O bastardo tinha que ser eu", comenta Olavo antes de dar seus últimos suspiros.

Ivan é quem morre em Paraíso Tropical

Ivan também é uma das vítimas da novela Paraíso Tropical que se despede da história por culpa do vilão de Wagner Moura. Filho biológico de Antenor, o rapaz nunca soube sua verdadeira origem e era maltratado por Olavo, quem ele acreditava ser seu meio-irmão.

Durante o embate com Olavo no final da trama, Ivan fica possesso de raiva ao descobrir que foi privado durante toda a sua vida da paternidade de Antenor e também por perder Taís por culpa do vilão, a quem ele amava muito. Sua raiva acaba sendo consequência de sua morte, pois após atirar em Olavo para se vingar, ele também leva um tiro no peito, já que ao cair Olavo consegue pegar uma arma para revidar. Após o tiro, o rapaz cai nos braços de Antenor, que grita pelo filho, mas nada pode ser feito, pois ele morre em segundos.

