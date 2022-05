Cara e Coragem novela antiga: folhetim das 19h é reprise ou remake?

A nova atração das 19h está prestes a estrear e o público tem confundindo o título do folhetim com algumas produções antigas como Cara & Coroa, da TV Globo, e Cara a Cara, que foi exibida pela Band. Cara e Coragem é novela antiga ou inédita? Entenda a confusão.

Qual novela é Cara e Coragem antiga?

Na verdade, a novela Cara e coragem antiga não existiu. O nome da trama tem confundindo parte do público noveleiro, mas é a primeira vez que a TV Globo tem um folhetim com este título. Cara e Coragem é uma novela inédita nas telinhas escrita por Claudia Souto, com colaboração de Isadora Wilkinson, Julia Laks e Zé Dassilva no time de roteiristas.

A estreia de da novela Cara e Coragem será no dia 30 de maio, uma segunda-feira. Na trama, a vida de duas mulheres cruza o caminho dos dublês de ação Pat e Moa. Com a dificuldade em equilibrar as contas, a dupla está sempre a procura de trabalho. Certo dia, surge uma oportunidade quase irrecusável.

Eles recebem uma proposta alta de dinheiro para recuperar documentos importantes da empresa de Clarice que foram perdidos. Diretora de uma grande empresa, Clarice incentiva o departamento de ciência para a criação de uma formula secreta e acaba morrendo misteriosamente no começo da novela Cara e Coragem.

O que ninguém esperava era que Clarice tivesse uma sósia. É a partir daí que Anita entra na trama. A jovem é exatamente igual Clarice na aparência, mas tem uma vida muito diferente da executiva.

Os papéis de Pat e Moa ficaram com os atores Paolla Oliveira e Marcelo Serrado. Já as sósias são interpretadas por Taís Araújo. Esta é a segunda vez que a autora Claudia Souto assina um folhetim sozinho. O primeiro trabalho solo da escritora foi com a novela Pega Pega, de 2017, que também contava com Serrado no elenco principal.

Veja como será a novela:

Que novela foi Cara & Coroa afinal?

Cara & Coroa não foi Cara e Coragem antiga, a novela teve uma trama totalmente diferente, apenas um título parecido. Exibida de 24 de julho de 1995 a 22 de março de 1996 nas telinhas da Globo, o folhetim nunca foi reprisado. Em 2021, surgiram boatos de que a novela passaria no canal Viva, mas segundo Patrícia Kogut a emissora desistiu da ideia por questões burocráticas.

Na história estrelada por Christiane Torloni, era mostrado o contraste de duas mulheres que se pareciam fisicamente (ambas Torloni), mas tinham personalidades totalmente opostas. As duas se conhecem no começo da trama, na cadeia. Fernanda foi presa por assassinato. Ela planejava matar o amante Maurlo (Miguel Falabella), que flagrou com outra mulher, mas acaba com outro homem como sua vítima.

Já Vitória está na prisão por um crime que não cometeu. Ela é acusada de participar de um assalto. As sósias dividem a mesma cela e um dia antes da liberação de Fernanda das grades da cadeia, a mulher sofre um derrame.

Mauro e sua nova amante Heloisa precisavam de Fernanda para uma situação que lhe traria dinheiro. Quando conhecem Vivi, resolvem usar a mulher no lugar da criminosa.

E Cara a Cara?

Cara a Cara é mais antiga que Cara & Coroa e claro a novela Cara e Coragem também. A produção foi ao ar na Band de 16 de abril a 30 de dezembro de 1979 e passava na faixa das 19h. A personagem principal, Ingrid Von Herbert, era interpretada pela lendária Fernanda Montenegro.

Na trama, a milionária Ingrid procurava por um filho desaparecido no Brasil. O menino havia sido tomado pelo pai na Itália, na época da Segunda Guerra Mundial. Ao chegar por aqui, ela se apaixona pelo mecânico Fran (Luis Gustavo), mas tenta com todas as suas forças não se entregar a este amor, pois acredita que Fran pode ser seu filho perdido.

A obra foi escrita por Vicente Sesso, também autor de Minha Doce Namorada (1971), Uma Rosa com Amor (1972), e ganhou direção de Jardel Mello e Arlindo Pereira Silva.

