Carmen Salinas novelas: relembre a carreira da atriz

A atriz mexicana Carmen Salinas morreu ontem, aos 82 anos. Ela estava internada desde o dia 11 de novembro, quando teve um AVC. A artista ficou conhecida por interpretar Agripina em Maria do Bairro, folhetim latino de muito sucesso. Abaixo, relembre as novelas que Carmen Salinas atuou.

Maria do Bairro – Carmen Salinas novelas

Em Maria do Bairro (1995), seu trabalho mais conhecido, Carmen interpretou Agripina. Sua personagem foi uma das mais importantes da história, já que é para ela que Maria entrega seu filho recém-nascido. Ao longo da trama, a protagonista volta a procurar pela criança.

Maria Mercedes – Carmen Salinas novelas

Outra novela conhecida que contou com a atuação de Carmen Salinas foi Maria Mercedes (1992). Na trama, ela interpreta Dona Filó, uma antiga amiga da protagonista que a esconde em sua casa. O folhetim já foi exibido três vezes pelo SBT.

Minha Fortuna é te Amar – Carmen Salinas novelas

A última novela de Carmen foi Minha Fortuna é te Amar (2021), que estreou no dia 8 de novembro na Televisa. A atriz interpreta Doña Magos, a avó de Chente (Zepeda), Juanga (Ramsés Alemón) e Pepe Pepe. Viúva há muitos anos, é uma mulher bondosa e amorosa. Ainda não há previsão para a exibição do folhetim no Brasil.

Mi Marido Tiene Más Família (2018)

Anteriormente, ela havia atuado em Mi Marido Tiene Más Família como a personagem Crisanta. Ela ajuda Susana (Suzana Gonzalez) a cuidar de Sebastian. A personagem também tem problemas com Dona Imelda (Sylvia Pinal), por quem sente uma grande antipatia e disputa a atenção dos clientes.

O currículo de Carmen Sallinas é extenso. A atriz atuou em mais de 25 novelas, destacando-se também em Sueño de amor (2016), Porque el amor manda (2012), Triunfo del Amor (2010) e Velo de novia (2003). No cinema, foram mais de 40 filmes. Ela começou sua carreira em 1964, na novela La Vecinidad.