GloboPlay estreia em dezembro 2021 Maria do Bairro, Gil e mais

O GloboPlay traz muitas estreias em dezembro. Entre os destaques, está o aguardado filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, os episódios finais de Verdades Secretas II, a novela Maria do Bairro e o documentário de Gil do Vigor, participante do BBB 21. Confira a programação completa e estreias do GloboPlay em dezembro na plataforma.

Marighella – Estreias do GloboPlay em dezembro

Marighella, primeiro longa-metragem de Wagner Moura como diretor, estreia em 04/12 na plataforma de streaming. O longa narra a história de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil na década de 1960.

A obra é o filme brasileiro mais visto do ano e conta com Seu Jorge, Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcellos, Humberto Carrão, Adriana Esteves, entre outros grandes nomes no elenco.

Verdades Secretas II – Estreias do GloboPlay em dezembro

Em 15/12, chega à plataforma a parte final de Verdades Secretas II. Nos últimos capítulos da novela escrita por Walcyr Carrasco, Giovanna (Agatha Moreira) é presa por desacato à autoridade e recebe uma visita surpresa de Angel (Camila Queiroz), que ameaça tirar a posse de Giovanna da empresa. Enquanto isso, Ariel (Sérgio Guizé) quer se vingar da pessoa responsável por suas tragédias pessoais, sem saber que se trata de Blanche (Maria de Medeiros).

Maria do Bairro

Mais novelas clássicas chegam ao GloboPlay em dezembro: Maria do Bairro. A obra conta a história de Maria, interpretada pela atriz e cantora Thalía, uma catadora de lixo que é acolhida por uma família rica e influente, os De La Veja. Ela acaba se apaixonando por Luís Fernando (Fernando Colunga), um rapaz inconsequente, mas que muda de vida ao conhecê-la.

Gil na Califórnia

Em 9/12, é hora de matar as saudades do Gil do Vigor com o documentário Gil na Califórnia. A obra traz recortes especiais da vida do ex-BBB e mostra desde a infância do economista em Recife, passando pela participação no reality até a chegada aos Estados Unidos e o primeiro dia de aula no PhD.

A Corrida das Vacinas – Prevent Senior

O documentário A Corrida das Vacinas – Prevent Senior também estreia em dezembro na plataforma.

A reportagem investigativa vai mostrar como o convênio, especializado em idosos e com quase 600 mil clientes, se viu no centro de um dos maiores escândalos médicos da história do Brasil, acusado de distribuir remédios ineficazes para doentes infectados com o coronavírus e aplicar tratamentos experimentais sem autorização.

Programação completa de estreias em dezembro

01/12 – Verdades Secretas II – Parte 4 (novela)

03/12 – The North Water (série)

04/12 – Marighella (filme)

06/12 – O Salvador da Pátria (novela)

07/12 – Segredo Entre Amigas (série)

09/12 – Murilo Couto 2021 (stand-up)

15/12 – Verdades Secretas II – Parte 5 (Final) – novela

20/12 – Sex Appeal (minissérie)

22/12 – Poesia Que Transforma (Série Documental)

Outros lançamentos de dezembro