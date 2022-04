Carnaval 2022 RJ: onde assistir a apuração dos votos ao vivo

Hoje é dia de conhecer o novo campeão do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro 2022. Ao todo, 11 escolas de samba concorrem ao título. As notas serão divulgadas a partir das 16 horas do horário de Brasília, então saiba onde assistir a apuração dos votos ao vivo nesta terça-feira.

Onde assistir a apuração dos votos ao vivo do carnaval do RJ

A rede Globo é o canal onde o público poderá assistir a apuração dos votos ao vivo do carnaval do Rio de Janeiro de 2022. A transmissão vai começar às 16 horas do horário de Brasília dessa terça-feira, 26 de abril.

Neste ano, as escolas de samba que desfilaram pelo grupo especial na Sapucaí foram: Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro, Portela, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Mocidade Independente, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel.

Os quesitos avaliados em casa escola de samba são: Harmonia, Samba-enredo, Bateria, Alegoria, Enredo; Fantasia, Mestre-sala e porta-bandeira, e Evolução.

Leia também:

Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro de 2022? VOTE

Programação Rede Globo

Terça-feira, 26/04/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:20 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

16:00 Apuração – Carnaval 2022

18:30 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:20 Pantanal

22:25 No Limite

22:45 Big Brother Brasil 22

00:55 Jornal da Globo

01:45 Conversa com Bial

02:25 Corujão I – O Padrasto