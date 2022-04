Desfile de carnaval 2022 SP: ordem das escolas de samba e horários

Após dois anos de espera por conta da pandemia de covid-19, os desfiles das escolas de samba já deram a largada em 2022. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as apresentações do Grupo Especial vão ocorrer nos dias 22 e 23 de abril, aproveitando o feriado prolongado de Tiradentes. Veja qual será a ordem e o horário do desfile de carnaval 2022 SP.

Ordem e horário do desfile de carnaval 2022 SP

Na capital paulista, o desfile de carnaval 2022 SP será realizado nos dias 22 e 23 de abril, sexta-feira e sábado, no Sambódromo do Anhembi. O tradicional evento do país ficou parado por dois anos por conta da pandemia de covid-19, e ainda contou com um adiamento no início de 2022. No dia 22 irão desfilar as escolas Acadêmicos do Tucuruvi, Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real. Já no dia 23, passam pelo Anhembi a Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Império da Casa Verde. Confira como ficou a ordem e o horário de entrada das escolas de samba, de acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP):

22 de abril (sexta-feira)

22h30 – Acadêmicos do Tucuruvi

23h35 – Colorado do Brás

00h40 – Mancha Verde

1h45 – Tom Maior

2h50 – Unidos de Vila Maria

3h55 – Acadêmicos do Tatuapé

5h – Dragões da Real

23 de abril (sábado)

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

00h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h – Império de Casa Verde

Como são julgadas as apresentações

Assim como no Rio de Janeiro, a apuração do desfile de carnaval 2022 SP do Grupo Especial vai ocorrer no dia 26. E, no dia 29, as 5 primeiras colocadas retornam para desfilar. As apresentações passam pela avaliação de um grupo de jurados, escolhido pela Liga-SP. Para isso, eles se baseiam no Manual do Julgador, em que nove quesitos são julgados, com notas que variam de nove até dez, com uma casa decimal.

Em 2020, a Liga-SP implementou algumas mudanças no documento. Uma das principais delas é a exigência de “performance musical” das baterias, com a realização de “bossa, paradinha, breque, apagão, convenção ou virada”. Há também punições que implicam em descontos na nota, como, por exemplo, caso as escolas não cumpram o número mínimo de componentes ou estourem o tempo na avenida. Confira quais são os nove quesitos avaliados no desfile de carnaval 2022 SP:

Harmonia: São avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira).

São avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira). Samba-enredo: Ele se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Ele se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar. Bateria: Analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada.

Analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada. Enredo: O enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo.

O enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo. Fantasia: Devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços.

Devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços. Alegoria: Avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados.

Avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados. Mestre-Sala e Porta-Bandeira: São considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram.

São considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram. Comissão de Frente: O jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito.

O jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito. Evolução: De forma geral, julga a maneira como a escola passa pela avenida, sem deixar buracos, invadir alas ou correr para cumprir o tempo do desfile.

