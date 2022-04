Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro? Na imagem, Mangueira (à esquerda) e São Clemente (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/@mangueira_oficial/@saoclementeoficial

Desfile das escolas de samba foi adiado para abril por conta da pandemia do covid-19.

Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro de 2022? VOTE

Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro de 2022? VOTE

Com desfiles de tirar o fôlego, a sexta-feira (22) e sábado (23) de quem ama carnaval é na Sapucaí ou na frente da televisão acompanhando tudo. O DCI reuniu os enredos de todas as competidoras que se apresentam nestes dois dias para você votar em qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro.

Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro?

Em 2022, doze escolas de samba se apresentam no grupo especial do Rio de Janeiro. Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro?

Vote!

Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro de 2022? VOTE Imperatriz

Mangueira

Salgueiro

São Clemente

Viradouro

Beija-Flor

Tuiuti

Portela

Mocidade

Unidos da Tijuca

Grande Rio Vote

Enredos das escolas que se apresentaram na sexta-feira (22)

O enredo da Imperatriz em 2022 é “Meninos, eu vivi… onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine”. Com direito a homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues, que se envolveu também com as escolas Salgueiro, Vila e Mocidade.

A Mangueira veio com o tema “Angenor, José & Laurindo”, três figuras importantes da escola. Um dos principais nomes da Mangueira, Angenor foi eternizado com o título Cartola, o príncipe do princípio.

A Salgueiro focou seu enredo no tema da resistência, mostrando espaços do Rio de Janeiro que foram eternizados pela resistência da população negra, como o Morro do Salgueiro, a Praça Onze, entre outros.

A São Clemente escolheu homenagear o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021 por conta de complicações da covid-19. O desfile contou com a participação da família do ator, além de muitos amigos do humorista.

A escolha de samba do Rio de Janeiro Viradouro fez um paralelo entre o carnaval de 1919, que aconteceu após a pandemia de gripe espanhola, e o carnaval de 2022, que volta a passarela após o covid-19.

E fechando as competidoras do primeiro dia de desfile, a Beija-Flor trouxe o samba enredo “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”, contando feitos importantes de personalidade negras.

Enredos das escolas que desfilam sábado (23)

No sábado, o público acompanha a Tuiuti com uma tema parecido com a da Beija-Flor, também mostrando importantes feitos de personalidades negras para a sociedade, além de falar de resistência e sabedoria.

A Portela falará da Baobá, uma árvore sagrada africana que testemunha a passagem do tempo e ancestralidade e que também criou raízes pelo continente americano.

Na Mocidade, a celebração é sobre Oxóssi e a história da escola. Já a Unidos da Tijuca contará a história do guaraná como elemento da tradição indígena.

O samba enredo da Grande Rio será “Fala, Majeté! As sete chaves de Exu” e da Vila Isabel focará no sambista Martinho da Vila com “Canta, canta minha gente! A Vila é de Martinho”. Qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro? Vote na enquete do DCI!

Beija Flor é a favorita do público em votação

O UOL também ficou interessado em descobrir qual a melhor escola de samba do Rio de Janeiro e publicou uma enquete para o público decidir quem se deu melhor no primeiro dia de desfile. Em primeiro lugar na votação aparece a Beija Flor, com 38,53% dos votos.

Em segundo lugar está a Mangueira com 28,93% e fechando o Top 3 vem a Salgueiro com 13,20%. Viradouro somou 12,40% dos votos, enquanto a Imperatriz e São Clemente ficaram na lanterna da lista, com 4,93% e 2%, respectivamente. As escolas que irão se apresentar neste sábado também devem ganhar uma enquete própria.

Escolas que mais venceram na história do carnaval do Rio

Portela é a escola de Samba do Rio de Janeiro com o melhor resultado nos desfiles. A instituição venceu 22 vezes desde que foi fundada, em 1923. A última vez que a escola usou a coroa de campeã foi em 2017.

A Portela é seguida pela Mangueira, que soma 20 títulos no total. A escola foi fundada quase uma década após a Portela, em 1932, e venceu pela última vez em 2019.

Em terceiro lugar como a escola de samba com o melhor resultado nas competições do Rio de Janeiro está a Beija-Flor, que já venceu 14 vezes. A Beija-Flor foi fundada em 1949 e venceu pela última vez em 2018.

A TV Globo exibe os desfiles na televisão aberta e também pela Globoplay. Assista:

Leia também

Confira o horário dos desfiles do Carnaval 2022 de sexta e sábado