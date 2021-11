Casa da Princesa Isabel: onde ela morou com Gastão após o casamento

Em Nos Tempos do Imperador, Isabel (Giulia Gayoso) acaba de se casar com Gastão (Daniel Torres). Após a união, os dois devem continuar morando no Rio de Janeiro, assim como na vida real. A casa da verdadeira Princesa Isabel está localizada em Petrópolis, e está de pé até hoje.

Como era a casa da Princesa Isabel?

A casa da Princesa Isabel pertenceu primeiramente ao Barão do Pilar, um fazendeiro membro da primeira diretoria do Banco do Brasil.

Foi em 1876 que a herdeira do trono e seu marido, o Conde D’Eu, compraram a residência. O imóvel está localizado no centro histórico da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Com vista para a Catedral de São Pedro de Alcântara, a casa é grandiosa e possui um jardim.

Foi lá que nasceram os dois primeiros filhos da herdeira do trono, Pedro de Alcântara e Luís Maria, e onde foi tirada a última foto da família imperial no Brasil antes de terem sido forçados a irem para o exílio.

Após a proclamação da república, o imóvel passou a ser ocupado por delegações diplomáticas. Hoje, a Casa da Princesa Isabel não está aberta para visitas internas, somente externas, mas já recebeu eventos como casamentos e exposições. Para ver a casa somente pelo lado de fora, a entrada é franca.

Nos Tempos do Imperador

A atual novela das seis da Globo retrata o reinado de Dom Pedro II (Selton Mello) e sua relação com sua família. Atualmente na trama, Isabel está casada com Gastão, e Leopoldina (Bruna Griphao) está prestes a se unir a Augusto (Gil Coelho).

Escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo. Todos os capítulos ficam salvos no GloboPlay após a exibição.