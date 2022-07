Casamento Juma e Jove é marcado por briga e aparição do além

O casamento Juma e Jove acontece no capítulo desta quarta-feira, 20, e vai causar grandes emoções entre os personagens. Primeiro que o Velho do Rio (Osmar Prado) vai dar um jeito de marcar presença no casamento, deixando José Leôncio (Marcos Palmeira) desconfiado. Depois, o noivo arrumará uma encrenca com Alcides (Juliano Cazarré) e a festa terminará com pancadaria.

O que acontece no casamento Juma e Jove?

Juma (Alanis Guillen) terá uma crise de ansiedade antes da cerimônia e fugirá da fazenda ao ser deixada sozinha em um dos quartos. “Juma sumiu!”, grita Irma (Camila Morgado) quando nota a ausência da noiva.

Enquanto isso, a menina-onça conversa com o Velho do Rio. “Eu vou estar do seu lado”, diz o pai de todas as sucuris. “O senhor jura?”, questionará a noiva. “E eu já faltei com a minha palavra?”, conclui a entidade.

Obviamente o Velho do Rio não aparece de carne e osso na cerimônia, mas arranja um jeito de mostrar para Juma que ele está por perto.

Enquanto o padre faz o discurso, a entidade toca o berrante às margens do rio, fazendo com que todos os convidados ouçam o barulho do instrumento. O som do berrante intriga José Leôncio: “parece o meu pai”.

O som vai deixar José Leôncio com a pulga atrás da orelha. Até agora, o fazendeiro é uma das poucas pessoas no Pantanal que ainda não viram o Velho do Rio – o protagonista sempre duvida de que a entidade possa ser seu pai e diz que tudo não passa de lendas contadas pelos moradores da região.

Apesar da interrupção do pai de todas as sucuris, a cerimônia segue. Juma e Jove se casam, assim como Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos).

Em seguida, é hora da festa. Os convidados vão se divertir na fazenda do protagonista, mas um deles vai beber demais e causar uma grande briga na hora da celebração. Sobrará para Jove tentar conter o peão, mas ele acaba piorando a situação.

Jove bate em Alcides durante o casamento

Alcides bebe demais durante a festa e transforma a celebração em uma grande treta. Enquanto todos dançam, o peão decide tirar Maria Bruaca para dançar. “O senhor me permite dançá mais a dona Maria?”, pedirá ele para Tenório (Murilo Benício).

Com medo de que o marido desconfie de algo, Bruaca humilhará o amante. “Sái pra lá, Arcides! Que é isso? Quem foi que te deu essa liberdade?”. Tenório também briga com o funcionário: “Você num se enxerga?! Seu peãozinho de meia pataca!”.

Enquanto Alcides se afasta, Tenório continua esbravejando. “Era só o que me faltava uma coisa dessas… Eu vô ter uma conversa muito séria com esse peão!”, afirma. “Ele é um pobre coitado… Bebe e fica abusado”, justificará Bruaca.

Após a humilhação em público, o peão decide continuar bebendo. Com o álcool agindo na cabeça, ele fica ainda mais ousado e tenta tirar Juma para dançar – a menina-onça havia recusado dançar com Jove pois estava com vergonha. “Eu disse que, já que não tem homem aqui pra isso, eu mesmo vou ensinar essa onça a dançar!”, grita Alcides.

“Pega ele, Joventino… Ou pego eu!”, diz Juma, irritada com a situação. Jove decide comprar a briga e José Leôncio oferece uma faca para o filho, que recusa. “Eu não vou sujar essa terra com o sangue desse infeliz”, dirá Jove. “Se ele se diz assim tão macho, deixa ele vir pra cima… Porque até agora ele só mostrou ter garganta”.

O caçula consegue imobilizar Alcides e diz que só vai largá-lo se ele prometer ir embora. Após o peão concordar em deixar a festa, Jove solta o oponente e dá um soco nele, que cai desacordado no chão.

O desmaio do amante de Maria Bruaca deixa os convidados preocupados com a possibilidade dele ter morrido com a pancada. No entanto, Alcides sobrevive.

