Marcela Fetter novelas: atriz que interpreta Érica em Pantanal

Érica chegou em Pantanal e a atriz Marcela Fetter tem chamado a atenção do público. A artista de 26 anos já apareceu nas telinhas da Globo antes, mas esta é a primeira vez que ela interpreta uma personagem no horário nobre da emissora. Todo o histórico de Marcela Fetter novelas até agora aconteceram no canal da família Marinho e a atriz também está em minissérie que pode ser encontrada na Globoplay.

Quais são as Marcela Fetter novelas?

antes de Erika da novela Pantanal, Marcela Fetter participou de Malhação – Seu Lugar no Mundo em 2016, quando tinha 20 anos de idade.

E a estreia de Marcela Fetter novelas não foi coisa pequena, ela ganhou um papel de destaque na trama de Malhação. A atriz interpretou a vilã Flávia Campos. A jovem era uma pedra no sapato de Luciana (Marina Moschen) e Rodrigo (Nicolas Prattes), casal protagonista da temporada.

A vilã tentou separar o casal, mas o amor deles falou mais alto. Porém, ela também conquistou um final feliz e não ficou sozinha no desfecho da trama. Flávia terminou com Roger (Brenno Leone), jogador do time de basquete da escola Leal Brazil.

Agora em 2022, Marcela soma mais uma novela para seu currículo e vive Érica em Pantanal. A personagem é uma jornalista que viaja até o Pantanal para fazer uma reportagem sobre o bioma e acaba envolvida com Zé Lucas, personagem que ela tentará dar um golpe no futuro do folhetim.

Além das Marcela Fetter novelas, você também pode assistir a famosa na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora, disponível no catálogo da Globoplay. Na produção de 2018, a atriz interpretou a personagem Cecília Marques Torres. A jovem namorava Edson (Gabriel Falcão), por conta da pressão do pai, mas na verdade era apaixonada por Renato (Enzo Romani). Ela era filha dos personagens de Murilo Benício e Débora Falabella na trama.

Marcela Fetter tem namorado?

A atriz Marcela Fetter está em um relacionamento com Rodrigo Lima há 6 anos e agora está noiva. No começo de fevereiro deste ano, a atriz publicou uma foto no Instagram em que exibia um anel de noivado e revelou ter dito sim a proposta do namorado.

“Sim! Yes! Sí! Ouais! Ja. Em qualquer idioma e qualquer lugar do mundo diria sim pra você meu amor! Mil vezes sim! Te amo muito”, escreveu a famosa. Alguns meses depois disso, em junho, a dupla completou os seis anos de namoro e Rodrigo também soltou uma declaração para a amada nas redes sociais.

“Seis anos que fiz a melhor escolha da minha vida. Escolhemos viver juntos e compartilharmos os mesmos sonhos, como é bom dividir essa vida com você, minha cúmplice, minha amiga, minha base, minha mulher. Obrigado por ter me escolhido pra viver essa jornada, se esses foram os melhores 6 anos da vida, imagina o que nos aguarda no futuro, fico ansioso só de pensar. Que sorte a nossa! Só pra deixar registrado aqui, nossa prova de amor é diária, construímos ela todos os dias e assim vamos estar bem velhinhos, um do lado do outro. Te amo amor da minha vida”, escreveu.

A dupla ainda não revelou quais são os planos para a subida ao altar e quando será o casório. Para quem não sabe, Rodrigo Lima não é ator como a noiva. Ele é do meio esportivo e é fundador das marcas Mahamudra Brasil e Honu Villas.

Leia também – Dan Stulbach esposa: ator tem relacionamento de 14 anos