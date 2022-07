Morte de Zé Lucas Pantanal: final de peão será diferente em 2022?

A morte de Zé Lucas Pantanal em 1990 não aconteceu, apesar de ele ter sido baleado por um matador de aluguel. Porém, será que existe a possibilidade de o peão bater as botas no remake? O personagem de Irandhir Santos não é um dos queridos do público e já tem fã da novela questionando se o final do primogênito de Zé Leôncio será diferente em 2022.

Morte de Zé Lucas Pantanal de 2022 vai acontecer?

Por enquanto, não há nenhuma informação que indique que a morte de Zé Lucas Pantanal de 2022 irá acontecer. A TV Globo, o autor Bruno Luperi e nenhum ator do elenco soltou qualquer tipo de spoiler que diga que o final de Zé Lucas será diferente da versão de 1990.

Mesmo assim, o público vem questionando o futuro do peão. Em comentários na hashtag oficial do folhetim no Twitter, uma fã escreveu: “com essas falas do Trindade sobre a morte, acho que o Luperi vai mudar pelo menos uma coisa nesse remake. Creio que o Zé Lucas vai morrer mais para frente na novela. Será que posso me iludir?”.

“Como o Zé Lucas é podre, nojento e escroto. Tinha que morrer nessa versão, isso sim”, comentou outra. É bom lembrar que por enquanto, os pedidos do público não passam de possíveis especulações, já que nada foi confirmado até agora.

Caso o remake siga os passos da versão original, a morte de Zé Lucas Pantanal não irá acontecer, mas ele correrá grande risco quando for alvo de Solano, um matador de aluguel contratado por Tenório. O peão será baleado e ficará entre a vida e a morte, mas sobreviverá por causa da ajuda do Velho do Rio. A entidade vai resgatar o neto, remover a bala e cuidar dos ferimentos de Zé Lucas.

No final da novela de 1990, Zé Lucas terminou o folhetim ao lado de Irma. Os dois se apaixonaram depois que Trindade abandonou a fazenda de José Leôncio e Zé Lucas pediu a mulher em casamento na reta final da trama. Também não há informações oficiais até agora que indiquem que Bruno Luperi mudará o desfecho do personagem de Irandhir Santos com Irma no remake.

Quando Zé Lucas vai ser baleado no remake?

Solano ainda não é citado nos resumos da novela cedidos pela Globo, que mostram os acontecimentos de até 23 de julho. Por isso, é possível afirmar que antes desta data não acontecerá a quase morte de Zé Lucas Pantanal. É possível que o atentado contra o primogênito de Zé Leôncio aconteça entre o final de julho e agosto. A primeira aparição do matador de aluguel que será contratado por Tenório deve demorar a acontecer, pois a Globo ainda não divulgou imagens oficiais do personagem.

Filho de Tenório vai ver arma de crime contra Zé Lucas e acabará morto

O filho mais novo de Zuleica e Tenório, Roberto (Cauê Campos), vai ver Solano com a arma que quase causa a morte de Zé Lucas Pantanal em mãos. Este momento acabará resultando na morte do jovem, que será assassinado pelo jagunço. Segundo Patrícia Kogut do O Globo, tudo acontecerá logo após o atentado contra Zé Lucas. Roberto verá Solano armado e fará muitas perguntas.

O matador vai tentar despistar e dirá que está apenas conferindo o funcionamento do revólver a pedido do patrão. No entanto, Solano ficará com medo de ser pego pelo crime. Por conta disso, ele sairá com o rapaz em um passeio de barco e afogará o personagem.

Para quem não sabe, esta é a primeira morte do remake que será diferente da versão de 1990. Nas cenas originais do folhetim, Roberto era engolido por uma sucuri durante um passeio de barco. O matador de aluguel de Tenório assistia ao momento de longe e não ajudou o rapaz, que foi levado pela cobra até o fundo do rio.

+Velho do Rio mata Tenório na novela Pantanal? Relembre final