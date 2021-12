Quem é o namorado da atriz que faz Cecília em Um Lugar ao Sol?

Fernanda Marques está vivendo um bom momento na carreira e também na vida pessoal, um dos destaques da atual atração das 21h da TV Globo, como a Cecília da novela Um Lugar ao Sol, a atriz contou recentemente que tem vivido um amor tranquilo ao lado do também ator Cadu Libonati.

Intérprete de Cecília da novela Um Lugar ao Sol, Fernanda Marques namora Cadu Libonati, cantor, ator e bailarino de 27 anos de idade. O famoso se formou na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) em 2014 e no mesmo ano já fez sua estreia nas telinhas. O primeiro trabalho de Cadu foi na novela Malhação Sonhos, no momento em reprise na TV Globo – Na faixa das 17h55. Ele interpretou o personagem Jefferson Oliveira.

Em 2015, quando seu trabalho em Malhação chegou ao fim, ele fez uma participação em Além do Tempo. Em 2016, ele atuou na novela Haja Coração e dois anos depois apareceu em Espelho da Vida como Hugo.

Os projetos mais recentes do namorado da atriz que interpreta Cecília em Um Lugar ao Sol foram: a novela A Dona do Pedaço (2019), o curta Feliz Ano Novo (2019) e a web série Casa de Vó (2020).

Antes de iniciarem o relacionamento amoroso, a dupla já se conhecia. Fernanda contou em entrevista ao Extra em dezembro de 2021, que ela e Cadu eram amigos de longa data e resolveram namorar depois de experimentarem uma relação aberta.

Na ficção

Na novela Um Lugar ao Sol, Cecília não tem um namorado, mas planeja seduzir Breno (Marco Ricca) para incomodar a mãe, Rebeca (Andrea Beltrão), que é a melhor amiga da esposa de Breno. O casal passa por uma crise no relacionamento.

Além dos problemas de convivência com a mãe, Cecília também se incomoda com o romance de Rebeca com Felipe (Gabriel Leone), um rapaz bem mais jovem que namorava a melhor amiga da garota. Fernanda interpreta uma jovem de 17 anos no folhetim, na vida real ela tem 27 anos de idade.

