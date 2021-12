Natália Lage entra em Um Lugar ao Sol como a médica Gabriela

Em breve, o público verá Natália Lage em Um Lugar ao Sol, a atriz está afastada do mundo das novelas desde 2006 e interpretará uma médica que fará parte do núcleo de Ilana (Mariana Lima) no folhetim de Lícia Manzo. Conheça a personagem e saiba por onde andou a atriz nesses últimos tempos!

Quem é Natália Lage em Um Lugar ao Sol?

A atriz Natália Lage será Gabriela, uma médica obstetra que conheceu Ilana na época da adolescência. Quando a personagem de Mariana Lima conseguir engravidar, as duas vão se reencontrar.

Segundo o Notícias da TV, a personagem será alvo do interesse romântico de Ilana, que durante a gravidez vai descobrir que é bissexual e nutre sentimentos por Gabriela.

Ainda não se sabe o dia exato que Natália Lage irá dar as caras pela primeira vez em Um Lugar ao Sol, pois a personagem ainda não foi citada nos resumos cedidos pela TV Globo, no entanto, Ilana já tem dado início aos procedimentos para engravidar na novela, então sua gestação – época em que reencontrará Gabriela – não está longe.

Última novela de Natália Lage

Antes de Um Lugar ao Sol, a última vez que Natália Lage pisou em um set de novela foi em 2006, nas gravações de Pé na Jaca. Depois disso, a atriz continuou trabalhando, mas só apareceu em filmes e séries.

Em Pé na Jaca, de Carlos Lombardi, Natália interpretou Cecília, uma aflita estagiária que trabalhava para Arthur (Murilo Benício) em uma corretora. O papel não foi longo, ela participou de apenas 10 capítulos no total.

Como está a atriz?

Hoje a atriz está com 42 anos de idade e em um relacionamento com o ator Silvio Guindane, o Basílio de O Clone. Natália ainda não tem filhos, mas pretendo ter em algum momento, em uma entrevista ao site oficial da Globo em novembro deste ano, a artista contou que tem óvulos congelados.

Os trabalhos mais recentes de Natália Lage, além da novela Um Lugar ao Sol, são o curta metragem Parentheses, lançado em 2021, e as séries A Divisão (2019 – 2020), Hard (2020), Irmandade (2019), O Doutrinador (2019) e Psi (2019).

