Chocolate com Pimenta tem reprise confirmada; quando começa?

Chocolate com Pimenta reprise foi confirmada pela Globo nesta quinta-feira, 25. A trama é de autoria de Walcyr Carrasco e dirigida por Jorge Fernando, e chega para substituir O Cravo e a Rosa, que entra na reta final, na programação vespertina da Globo.

Quando começa a Chocolate com Pimenta reprise?

A reprise de Chocolate com Pimenta deve começar em setembro. A data ainda não foi divulgada oficialmente pela emissora, mas O Cravo e a Rosa já começa a desenhar os mistérios finais e os desfechos de seus personagens.

Essa será a quarta vez que o folhetim escrito por Carrasco é reprisado na televisão. A história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) foi ar pela primeira vez entre 2003 e 2004 e conquistou a segunda maior audiência do horário das 18h nos anos 2000, atrás apenas de Alma Gêmea (2005), do mesmo autor. Nos anos seguintes, foi reexibida em 2006 e 2012 no Vale a Pena Ver de Novo e em 2021 no canal Viva.

Essa é a segunda novela do autor que será reprisada nos horário da tarde. O Cravo e a Rosa, também de Carrasco, conseguiu bons números no Ibope para a emissora e mesmo há oito meses no ar, bateu recorde de audiência em 29 de julho, quando chegou a 17,8 pontos. Na web, comentaristas e internautas tem chamado o horário das reprises de “faixa Walcyr”.

Agora, Chocolate com Pimenta tem o desafio de manter o resultado e cativar o público que acompanha as novelas da tarde. A reprise do folhetim tem tudo para ser um sucesso mais uma vez com seu forte apelo humorístico, história interessante e elenco querido público.

Qual a história da novela Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta se passa nos anos 1920 na fictícia cidade de Ventura. A história começa quando Ana Francisca chega ao município para morar com sua família caipira após ficar órfã e chama atenção de Danilo (Murilo Benício), o galã da novela.

O rapaz é a paixão de todas as jovens da cidade incluindo Olga (Priscila Fantin), a vilã. A dondoca não aceita perder o ‘crush’ para a novata e ao lado de Bárbara (Lilia Cabral) começa a armar planos para destruir a vida de Aninha e separar o casal – um deles é durante o baile de formatura da protagonista, no qual ela é atingida por um balde de tinta verde.

Ainda na primeira fase do folhetim, Ana engravida de Danilo mas é abandonada por ele – o rapaz cai em uma das armadilhas de Olga e termina o relacionamento. É então que ela conta tudo para seu amigo Ludovico (Ary Fontoura), que propõe se casar com ela para dar um sobrenome à criança. No entanto, o homem é dono da fábrica de chocolates da cidade e torna sua esposa uma das sócias majoritárias.

Depois do casamento com Ludovico, Ana e o marido se mudam para a Argentina, onde nasce seu filho. Quando o ricaço morre, a protagonista herda tudo que era de seu esposo e se torna milionária. Ela abandona o visual de ‘patinho feio’ e retorna para Ventura para acertar as contas com o passado.

Onde foram gravadas as cenas da novela Chocolate com Pimenta?

Algumas cenas da primeira fase da trama foram gravadas no Teatro Cólon e no parque Rosendal, em Buenos Aires, na Argentina, e na localidade de Tigre.

Também há cenas na Serra Gaúcha, região serrana do Rio de Janeiro e em São Lourenço, sul de Minas Gerais, além do estúdios da Central Globo de Produção (Projac), na capital fluminense.

A exibição original de Chocolate com Pimenta teve 209 capítulos exibidos entre setembro de 2003 e maio de 2004. Na reprise, é possível que a novela dure menos já que algumas cenas e episódios costumam ser cortados. Quem não quiser esperar até setembro para assistir ao programa pode assistir o folhetim no Globoplay. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos.