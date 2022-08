Murilo Benício e Mariana Ximenes em Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Rede Globo

Chocolate com Pimenta: 5 motivos que fazem da trama um sucesso

Chocolate com Pimenta (2003) deve ser a próxima reprise da Globo no horário vespertino. A trama de Walcyr Carrasco está cotada para substituir O Cravo e a Rosa (2001) a partir do próximo mês e tem tudo para repetir o sucesso de sua antecessora. Pensando nisso, o DCI listou alguns motivos que fazem da história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) uma das melhores opções para serem reprisadas.

Chocolate com Pimenta obteve a segunda maior audiência da faixa das 18h

Os números de Chocolate com Pimenta falam por si só. A trama obteve a segunda maior média de audiência da faixa das 18h nos anos 2000, atrás apenas de Alma Gêmea (2005), também de Walcyr Carrasco. Foram 35 pontos de ibope – no último capítulo, a novela chegou a atingir 46 pontos, número excelente para a época.

Com tamanho sucesso, o folhetim já ganhou outras três reprises. Duas foram no Vale a Pena Ver de Novo, em 2006 e 2012, e mais recentemente no canal Viva, em 2021. Apesar de parecer que a Globo reprisa a novela a todo momento, como dizem os internautas, a saga da caipira que se torna milionária sempre cativa o público e conquista bons resultados.

Apelo humorístico

A sucessora da reprise de O Cravo e a Rosa precisa conquistar o público acostumado com os momentos divertidos entre Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves) e manter o tom humorístico presente nessa faixa de horário – e isso Chocolate com Pimenta tem de sobra.

Apesar da trama render muitos momentos tristes para Ana Francisca, há também outros núcleos que ficaram marcados na memória dos noveleiros. Um deles é o da vilã Jezebel (Elizabeth Savala) e sua filha Bernardete (Kayky Brito). A garota passa quase a novela inteira deixando a mãe de cabelos em pé com seu comportamento atípico para uma menina de sua idade até que se descobre que ela, na verdade, é um garoto. O personagem marcou a carreira de Kayky Brito, que é lembrado até hoje pelo papel.

Até mesmo os vilões da novela garantem cenas cômicas. Jezebel, Vivaldo (Fulvio Stefanini), Conde Klaus Van Burgo (Cláudio Corrêa e Castro) e Terêncio (Ernani Moraes) foram inspirados nos malvados de desenhos animados e renderam risadas ao se darem mal com suas próprias armações. Danilo, com o humor de seu intérprete Murilo Benício, também contribuiu para o lado cômico do folhetim.

A família de Ana Francisca também tem seus momentos de destaque com Márcia (Drica Moraes), uma caipira que se acha chique, Timóteo (Marcello Novaes), um homem rústico que tem uma vaca de estimação, a avó Carmem (Laura Cardoso), o tio Margarido (Osmar Prado) e a agregada Dália (Carla Daniel).

Chocolate com Pimenta tem cenas icônicas

Uma das cenas mais marcantes é o banho de tinta verde que Ana Francisca leva durante seu baile de formatura. Fazendo referência ao filme Carrie, a Estranha (1976), a mocinha é vítima de uma armação planejada por Olga (Priscila Fantin) e Bárbara (Lilia Cabral) para não só humilhar a caipira na frente de todos, mas para que ela acredite que Danilo também faz parte do plano. Esse é um dos momentos mais lembrados da novela.

Há também a transformação de Ana Francisca. A protagonista vai de patinho feio a principal acionista da fábrica de chocolates de Ludovico (Ary Fontoura) e se torna milionária. A loira deixa o visual infanto-juvenil para trás e passa a ser portar com uma mulher bem-sucedida.

Escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Jorge Fernando

Não é à toa que Chocolate com Pimenta se tornou um dos maiores sucessos dos anos 2000. A história foi escrita por Walcyr Carrasco, que já tinha emplacado um fenômeno no horário das 18h antes com O Cravo e a Rosa e também Xica da Silva, em 1996, na TV Manchete.

Carrasco se consagrou como um dos maiores escritores de novela no país posteriormente com outras obras que geraram grande repercussão entre o público, incluindo Alma Gêmea, Caras e Bocas (2009), Amor à Vida (2013), Verdades Secretas (2015), O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019).

Já Jorge Fernando (1955-2019) foi um dos mais conhecidos e prestigiados diretores da teledramaturgia. Dirigiu mais de 30 produções na Rede Globo, entre eles títulos famosos como Guerra dos Sexos (1983), Vereda Tropical (1984), Rainha da Sucata (1990), Alma Gêmea e Êta Mundo Bom (2016).

Elenco popular entre o público

O elenco de Chocolate com Pimenta é repleto de estrelas da Globo. Começando pelo trio protagonista Mariana Ximenes, Murilo Benício e Priscila Fantin nos papéis de Ana, Danilo e Olga, o triângulo amoroso que move a história. Ary Fontoura fez uma participação marcante como Ludovico, responsável por muda a vida da caipira.

Lilia Cabral e Elizabeth Savalla entregam tudo como as vilãs Bárbara e Jezebel. Rodrigo Faro, Drica Moraes, Nívea Stelmann, Osmar Prado, Marcello Novaes, Tarcísio Filho, Caco Ciocler e Rosamaria Murtinho são alguns outros nomes populares entre os noveleiros.