Cobra Kai estreia 3ª temporada no no dia 1 de janeiro

A Netflix deu um presente de Ano-Novo para os fãs de “Cobra Kai“. Inicialmente marcada para estrear no dia 8 de janeiro, a terceira temporada do seriado foi adiantada. A continuação da história de Johnny e Daniel, personagens da trilogia “Karatê Kid“, pode ser vista a partir do dia 1º. Pronto para maratonar?

Como foi o anúncio da nova data de Cobra Kai?

A plataforma de streaming publicou um vídeo nas redes sociais, na quinta-feira (24), para informar a alteração do dia de lançamento. “Johnny Lawrence está passando no seu feed pra avisar que a terceira temporada de Cobra Kai tem uma nova data de estreia.” O personagem olha para a descrição do seriado no catálogo e diz: “Não. Muito Tarde.” Então, apaga o “8” e troca por “1°”.

A terceira temporada vai mostrar os ex-rivais Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) tendo que se unir para salvar o Cobra Kai das garras de Kreese (Martin Kove). Os personagens ficaram famosos em “Karatê Kid” e, 34 anos depois, em 2018, voltaram em “Cobra Kai“.

Inicialmente projetado para ser um original do YouTube Premium, a atração estreou em maio de 2018 como uma sequência não-oficial do clássico filme “Karatê Kid”, de 1984. A Netflix adquiriu os direitos do seriado e, em 2019, e continuou a história, tornando a obra uma produção exclusiva.

Nata trama inicial, os rivais seguiram caminhos bem diferentes, com Daniel se tornando um empresário de sucesso enquanto Johnny se encontra em uma vida amarga. Nesse contexto, o ex-valentão reabre o dojo Cobra Kai e treina o vizinho Miguel e Robby, que é um dos filhos de Daniel. A rivalidade entre eles ressurge. A direção da obra fica por conta de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald.

O ator Ralph Macchio disse que Daniel LaRusso estará “no fundo do poço” no começo dos novos episódios. “A terceira temporada será como se levantar do chão e começar o processo de cura em todas essas áreas [ vida como marido, pai e professor]”, adiantou ao Entertainment Weekly.

Assista ao trailer