Estreias de novelas no Globoplay em novembro tem Sete Pecados

Novidades chegam ao catálogo da Globoplay todos os meses e os noveleiros de plantão terão algumas produções antigas para rever em novembro de 2023. Entre as estreias do mês, público poderá conferir folhetim estrangeiro e um dos trabalhos de Walcyr Carrasco para a faixa das 7.

Sete Pecados entra na Globoplay em novembro de 2023

Uma das estreias de novelas no catálogo da Globoplay em novembro de 2023 será Sete Pecados, da faixa das 19h, estrelado por Priscila Fantin. A informação já foi confirmada por Erick Bretas, diretor de produtos e serviços digitais do Grupo Globo, em seu perfil oficial no Twitter, mas o executivo ainda não adiantou o dia exato em que a trama estrelada por Priscila Fantin chegará ao streaming.

A história é centrada na personagem Beatriz (Fantin), que é uma jovem rica, mimada e que busca sempre se dar bem. Certo dia, ela se consulta com uma cartomante chamada Custódia (Claudia Jimenez) e é avisada que necessita prestar atenção na maneira que vive e que precisa se livrar dos sete pecados capitais que convive para conseguir seu grande amor verdadeiro.

A notícia é um baque para Beatriz, já que neste ponto da história ela está noiva do chefe de cozinha Pedro (Sidney Sampaio). Tudo muda na vida da jovem depois que ela conhece o taxista Dante (Reynaldo Gianecchini), que é um homem honesto e está casado com a confeiteira Clarice (Giovanna Antonelli). Como o rapaz não cai ao seus pés como a maioria, ela acaba fascinada por ele, mas essa paixão pode causar problemas para os dois.

Do autor Walcyr Carrasco, Sete Pecados foi exibida entre junho de 2007 e fevereiro de 2008. No total, contou com 208 capítulos, teve colaboração de André Ryoki no roteiro e o saudoso Jorge Fernando na direção geral.

Assistir Rebelde no Globoplay

Uma das novidades no catálogo da Globoplay em novembro de 2023 é a novela mexicana Rebelde. Já foi confirmado pelo streaming que será adicionado a primeira temporada completa da produção teen, incluindo as vinhetas de intervalo da época, mas o dia exato ainda não foi divulgado. Esta estreia não foi escolhida a toa para o mês de novembro, já que este será o período em que a turnê especial Soy Rebelde vai passar pelo Brasil.

A história de Rebelde se passa na Elite Way School, uma escola de prestígio que conta com um programa de música invejável. Seis jovens são os principais desta trama, a mimada e rica Mia Colucci (Anahí), Miguel (Alfonso Herrera), que diferente da rainha da popularidade está na escola por conta de uma bolsa de estudos, Roberta (Dulce Maria), uma jovem impulsiva e rebelde filha de uma cantora famosa, Diego (Christopher Uckermann), filho de um importante político, Lupita (Maite Perroni), que é bolsista, e Giovannai (Christian Chavez), que tem vergonha da origem dos pais, que são humildes.

Embora sejam muito diferentes um dos outros, a convivência do sexteto faz com que eles se aproximem e coloquem o amor pela música a frente. Com isso, eles acabam criando a lendária banda RBD. No entanto, muitos obstáculos estão no caminho do grupo, até mesmo uma sociedade secreta que domina a escola.

Rebelde foi exibida pela Televisa entre outubro de 2004 e junho de 2006 e contou com 440 capítulos no total. O folhetim ficou conhecido no país depois de ser exibido pelo SBT, que o transmitiu em 2005, depois em 2013 e novamente em 2023.

*A lista completa de novelas que entrarão no catálogo da Globoplay em novembro ainda não foi divulgada oficialmente pela plataforma streaming, então algumas novidades ainda podem surgir nesta lista. O jornal DCI entrou em contato com a assessoria e o serviço ainda não adiantou outros títulos.

