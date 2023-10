Remake: quando estreia Renascer na TV Globo

Releitura de uma das maiores obras de Benedito Ruy Barbosa, 92 anos, Renascer tem previsão de estrear em janeiro de 2024 nas telinhas. O folhetim vai substituir Terra e Paixão na faixa das 21h00 da TV Globo e promete ser um sucesso como foi o remake de Pantanal. A trama original foi exibida entre março e novembro de 1993.

A história de Renascer é centrada em José Inocêncio e seus filhos. Ele é um homem humilde que conseguiu crescer na vida com o suor do próprio trabalho e se tornou um poderoso fazendeiro do ramo do cacau em Ilhéus, na Bahia. A grande reviravolta de sua trajetória veio no nascimento do terceiro filho, João Pedro, que resultou na morte de sua amada esposa Maria Santa. Por conta disso, ele tem uma péssima relação com o rapaz, pois o culpa pela perda.

Anos se passam na história e a relação de João Pedro e José Inocêncio piora com a chegada de Mariana. A jovem conquista o coração do herdeiro, assim como o do pai. O problema é que nenhum deles sabe que ela só apareceu em suas vidas pois busca vingança contra José Inocêncio, ao acreditar que ele foi responsável pela morte de seu avô anos atrás.

Quando vai começar o remake de Renascer?

O remake de novela Renascer tem previsão de começar em janeiro de 2024, depois de Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. O dia exato ainda não foi revelado, mas espera-se que a troca entre os folhetins ocorra depois da segunda quinzena do mês, devido a quantidade de capítulos que ainda precisam ir ao ar do atual folhetim do horário nobre da emissora, que é uma obra longa e terá 221 capítulos no total.

Em sua exibição original, Renascer também foi comprida e somou 213 capítulos, o que deu para a produção oito meses nas telinhas. Não é esperado que a releitura seja tão comprida, já que é comum que histórias sejam encurtadas em alguns remakes. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Pantanal, que teve 167 capítulos em 2022, enquanto a versão de 1990 contou com 216.

Em 1993, Renascer ia ao ar de segunda a sábado na extinta faixa das 20h30, hoje equivalente às 21h00. Benedito teve a colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa no roteiro, suas filhas.

Quem vai escrever o remake de Renascer?

A missão de reescrever a novela Renascer e atualizar o que for necessário para a releitura ficou nas mãos do autor Bruno Luperi. Ele não é desconhecido do público, já que também foi o responsável pelo roteiro do remake de Pantanal, em 2022. Luperi é neto de Benedito Ruy Barbosa e filho de Edmara Barbosa, escritora que já trabalhou com o pai em algumas produções.

O primeiro projeto solo de Luperi no mundo das novelas foi o remake de Pantanal. Antes disso, ele já havia trabalhado na TV Globo, porém, em parceria com o avô e a mãe. Ele colaborou com o roteiro do folhetim Velho Chico, do horário nobre da TV Globo em 2016, que foi a última novela inédita de Benedito.

Renascer será a segunda vez que ele comanda sozinho uma produção para as telinhas. Ao que tudo indica, esta releitura terá mais mudanças do que Pantanal, que trouxe pouca novidade no remake. Alguns personagens criados especialmente para a nova versão da história de José Inocêncio foram divulgados, o que mostra que Luperi tem feito alterações.

Elenco do remake de Renascer

O elenco do remake de Renascer ainda não está totalmente fechado, mas para grande parte dos personagens principais da história já há intérpretes escolhidos. O protagonista da trama será o ator Marcos Palmeira, de 60 anos, que viverá José Inocêncio na segunda fase do folhetim, época em que o personagem estará mais velho. Palmeira esteve na versão original da novela aos 30 anos de idade, como o personagem João Pedro, filho de Inocêncio, que foi vivido por Antônio Fagundes aos 44 anos. Ele também esteve no remake de Pantanal, como o patriarca José Leôncio após uma longa passagem de tempo.

A versão mais jovem de José Inocêncio durante a primeira fase do remake de Renascer ficará com o ator Humberto Carrão, de 32 anos. Em 1993, Inocêncio foi interpretado na juventude pelo ator Leonardo Vieira, aos 24 anos, que na época ainda era desconhecido no país. Novato, ele havia participado apenas de A História de Ana Raio e Zé Trovão, mas depois do sucesso de Benedito Ruy Barbosa, estrelou Sonho Meu.

Antônio Calloni, de 61 anos, está cotado para viver o coronel Belarmino, rival de José Inocêncio, que acaba morto na primeira fase e foi papel de José Wilker no original, aos 48 anos. Ele se torna o motivo da vingança de Mariana, sua neta, que foi interpretada por Adriane Esteves em 1993, aos 23 anos, e agora será papel de Theresa Fonseca, de 25 anos, que ficou conhecida Mar do Sertão.

Confira outros nomes do elenco do remake de Renascer:

Humberto Carrão/Marcos Palmeira - José Inocêncio

Vladimir Brichta - Teodoro

Theresa Fonseca - Mariana

Duda Santos - Maria Santa

Juan Paiva - João Pedro

Jackson Antunes - Deocleciano

Antônio Calloni - Belarmino

Enrique Diaz - Firmino

Renan Monteiro - José Augusto

Sophie Charlotte - Eliana

Xamã - Damião

Gabriel Sater/Almir Sater - Rachid

Fabio Lago - Venâncio

Matheus Nachtergaele - Norberto

Chico Diaz - Padre Santo

Leia também - Confirmado: Hélio é o terceiro filho de Agatha em Terra e Paixão