Com quem Irma fica no final de Pantanal? Zé Leôncio ou Gustavo?

Relembre com quem Irma (Camila Morgado) fica no final de Pantanal - Foto: Rede Globo

Irma passou toda a sua vida na sombra de Madeleine e ‘fura o olho’ da irmã ao menos duas vezes. Ao longo da trama, a ruiva se apaixona por José Leôncio e também se envolve com Gustavo, mas não consegue conquistar nenhum deles. Com quem Irma fica no final de Pantanal?

Irma fica com José Lucas de Nada na primeira versão de Pantanal. Em 1990, o personagem foi interpretado por Paulo Gorgulho – no remake, será Irandhir Santos quem vai dar vida ao peão.

Mais adiante na novela, Irma voltará ao Pantanal mais uma vez para visitar o sobrinho Jove (Jesuíta Barbosa), que se assenta de vez no local após se apaixonar por Juma Marruá (Alanis Guillen). O reencontro com José Leôncio vai mexer com o coração da ruiva, que sempre foi apaixonada pelo marido da irmã. Os dois até tiveram um breve envolvimento, mas o fazendeiro nunca se importou de verdade com a cunhada.

Além de Zé, Irma também ficou com Gustavo na primeira fase da novela enquanto Madeleine estava no Pantanal. O psicólogo voltou a se relacionar com a mãe de Jove depois de mais de vinte anos, mas a ruiva continua tentando conquistar o rapaz.

Será durante a sua segunda viagem ao Pantanal que Irma terá mais dois envolvimentos amorosos. O primeiro será Trindade (Gabriel Sater), um misterioso peão que tem pacto com o diabo e por isso não poderia levar uma vida normal.

Irma se apaixona pelo rapaz e engravida. Trindade é quem faz o parto da namorada mas logo depois do nascimento da criança, ele abandona a ruiva e desaparece. Ele pede para José Lucas de Nada cuidar da moça e do bebê – é aí que começa o envolvimento dos dois.

Depois de ter sido deixada para trás pelo pai de seu filho, Irma se envolve com José Lucas e termina a novela ao lado do filho de José Leôncio.

Vale lembrar que isso foi o que aconteceu na versão original da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa. Podem haver mudanças no remake em exibição na Globo.

E o final de Madeleine?

Se o final de Irma será feliz ao lado de José Leôncio, o de Madeleine será trágico. Na primeira versão de Pantanal, a loira morre em um acidente aéreo ao visitar Jove no Pantanal.

A ricaça insiste que o piloto da aeronave a leve até a fazenda, mesmo sob péssimas condições climáticas. N0 roteiro original, Madeleine sobreviveria ao acidente após ser resgatada pelo Velho do Rio, mas a atriz Ítala Nandi pediu para sair da novela e o autor matou a personagem.

Pantanal deve ficar no ar até o segundo semestre deste ano, quando será substituída por Travessia, de Glória Perez. A adaptação de Bruno Luperi tem feito sucesso, atingindo picos de 30 pontos de audiência, de acordo com dados do Ibope. O folhetim também sempre aparece nos termos mais comentados do Twitter, e já é um dos grandes sucessos de 2022 da Globo.

