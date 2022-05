Quando a Muda vai falar em Pantanal; veja como será momento

No fim de semana é quando a Muda vai falar na novela Pantanal. Sozinha na tapera, a personagem não conseguirá manter a farsa por muito tempo após a partida de Juma. Será descoberto que de muda a moça não tem nada e ela precisará se explicar.

Quando a Muda vai falar na novela Pantanal?

A Muda vai falar na novela Pantanal no capítulo que irá ao ar no dia 7 de maio, sábado, conforme o resumo liberado pela TV Globo. Tudo acontecerá durante a viagem de Juma ao Rio de Janeiro.

Muda ficará sozinha na tapera e vai viver horrores por conta da onça que ronda o local. A moça ficará em pânico, pois acredita que é o espírito de Maria Marruá que deseja vingança. Para se defender, ela dá um tiro na porta, porém, acaba acertando o Velho do Rio.

Ao deixar a tapera para procurar pelo corpo da onça, Muda começa a falar sozinha e fica perplexa com a situação. A garota então é surpreendida pela presença de Tibério. O personagem do cantor Guito fica impressionado ao ver que Muda sabe falar.

O peão pede explicações, mas não fica muito convencido. Mesmo assim, ele resolve levar Muda para a fazenda de José Leôncio, para que não fique sozinha na tapera. Por lá, a garota também assusta Filó (Dira Paes), que fica impressionada ao ouvir a voz da jovem.

E para quem ficou preocupado com o Velho do Rio, a boa notícia é que a entidade será salva pelo misterioso Trindade. O personagem vivido por Gabriel Sater entrará nos próximos capítulos da novela e é alvo da lenda que tem pacto com o diabo.

Qual segredo da Muda em Pantanal?

Muda é filha do homem que Gil matou no Sarandir, enquanto vivia com Maria Marruá no Paraná. A garota era pequena, mas cresceu com sede de vingança contra a família de Juma. Ela chegou ao Pantanal acompanhada de um jagunço para acabar com a vida de Maria e Juma, mas acabou mudando de plano ao longo do caminho.

Ao se apegar a Juma, quando foi acolhida por mãe e filha na tapera, a moça passou a ficar cada vez com menos vontade de tirar a vida da amiga. No entanto, Maria não teve a mesma sorte e foi morta pelo jagunço que viajou com Muda.

Qual o nome verdadeiro da Muda?

O verdadeiro nome de Muda é Maria Rute. O apelido da garota foi dado assim que ela chegou ao pantanal. Ao aparecer na casa de Maria Marruá e Juma, a jovem fingiu não falar e por isso começou a ser chamada desta maneira. Por conta do costume, mesmo após a revelação que Muda fala em Pantanal, a personagem continua sendo chamada pelo apelido por alguns.

Conheça a trama da personagem:

Quem foi a Muda na primeira versão de Pantanal: 2022 x 1990

Em 1990, Muda foi personagem da atriz Andréa Richa. Este era o segundo trabalho da jovem na televisão, que estreou na TV Globo com a novela O Salvador da Pátria um ano antes de ser Muda em Pantanal.

Andréa continuou trabalhando como atriz até 1997, quando abandonou a carreira artística. O último projeto dela foi a novela Mandaracu. Aos 57 anos de idade, hoje a ex-atriz tem formação na área do jornalismo e vive longe dos holofotes.

No remake de 2022 da TV Globo, o papel foi para as mãos da jovem atriz Bella Campos. Aos 24 anos, a garota faz sua estreia nas telinhas e no horário nobre do canal.

Bella estava cotada para a Malhação de 2020, mas como a temporada do folhetim adolescente foi cancelado – devido a pandemia do covid-19 – a atriz precisou adiar sua estreia na televisão. Para sua sorte, ela ficou disponível para novos testes e foi aprovada como Muda em Pantanal.

