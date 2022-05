Veja com quem Rose (Bárbara Colen) fica no final da novela Quanto Mais Vida, Melhor - Foto: Rede Globo

Rose (Bárbara Colen) viveu momentos turbulentos em sua vida amorosa ao longo da trama. Ela era casada com Guilherme (Mateus Solano), mas o relacionamento já não estava bem há tempos. Depois, ela reencontrou Neném (Vladimir Brichta), seu amor de adolescência. Afinal, com quem Rose fica no final da novela Quanto Mais Vida, Melhor?

Rose fica sozinha no final da novela Quanto Mais Vida, Melhor. Ela não mantém um relacionamento nem com Neném e nem com Guilherme, que agora namora Flávia (Valentina Herszage).

Depois de muitas idas e vindas com Neném, ambos percebem que o romance não tem futuro e decidem terminar de forma amigável. A jornalista termina a novela viajando a trabalho para o Pantanal.

Enquanto isso, Neném percebe que o verdadeiro amor da sua vida é Paula (Giovanna Antonelli). O jogador de futebol encontra a empresária no Bondinho do Pão de Açúcar, onde ela gravava uma campanha publicitária da companhia de cosméticos. “Eu te amo, Paula Terrare!”, se declara o atleta. Os dois selam o romance com um beijo e vivem felizes para sempre.

Já Guilherme, ex-marido de Rose, fica com Flávia. Os dois têm uma filha – quem faz o parto da criança é Paula, e mãe e filha finalmente se reconciliam.

A trajetória de Rose foi marcada pelos conflitos amorosos com seu ex-marido e com Neném. Depois de finalmente ter coragem de terminar o casamento com o doutor, a jornalista se jogou nos braços do jogador de futebol, mas o relacionamento desandou quando os protagonistas trocaram de corpos.

Até mesmo quando estava na Europa, a jornalista não esqueceu o jogador e logo voltou para o Brasil para reencontrá-lo. Apesar da insistência, o romance dos dois não deu certo.

Qual novela vai substituir?

Cara e Coragem vai substituir Quanto Mais Vida, Melhor a partir de 30 de maio, às 19h40, horário de Brasília. A novela é de autoria de Claudia Souto.

O folhetim traz os atores Paolla Oliveira e Marcelo Serrado nos papéis principais de Pat e Moa. Os personagens são dublês profissionais e vivem um rotina cheia de adrenalina, com muitos saltos, rapel, pulos, voos e alta velocidade. Além disso, eles são unidos por uma grande paixão, mesmo que não admitam no início. Até porque Pat é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia).

Eles são contratados por Clarice (Taís Araújo), presidente da Siderúrgica Gusmão, para encontrar uma pasta com documentos importantes que caiu dentro de uma caverna de difícil acesso. Os dublês aceitam o trabalho, apesar de saberem que estão colocando sua vida em risca de verdade dessa vez.

Eles ficam na mira dos vilões Leonardo (Ícaro Silva) e Regina (Mel Lisboa) que querem colocar as mãos nos documentos antes da empresária. A situação fica pior quando Clarice é misteriosamente assassinada.

Depois da morte da ricaça, os personagens vão descobrir que ela tem uma sósia, a massoterapeuta Anita (Taís Araújo), que aparentemente não tem qualquer ligação com a empresária.

