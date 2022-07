Com quem Zé Lucas fica no final de Pantanal?

O filho primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira) se envolveu com Irma (Camila Morgado), Érica (Marcela Fetter) e desenvolveu uma obsessão por Juma (Alanis Guillen) ao longo de sua estadia na fazenda. Mas com quem Zé Lucas fica no final de Pantanal? O roteiro pode ser diferente da primeira versão da novela e trazer um desfecho inédito para o peão.

Com quem Zé Lucas fica no final de Pantanal? Como foi em 1990

Na versão original da novela, de 1990, Irma é com quem Zé Lucas fica no final de Pantanal. Assim como vem sendo mostrado no remake, o primogênito e a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) tiveram um breve envolvimento assim que ele chegou na fazenda, mas a relação não foi pra frente já que na época a ruiva via o rapaz como se ele fosse uma ‘cópia’ de seu pai – ela até chega a chamá-lo pelo nome do rei do gado enquanto se beijavam e a confusão faz com que eles se afastem.

Passado o envolvimento com Irma, José Lucas começa a se apaixonar por Juma. O peão se encanta com a menina-onça na fazenda, o que faz com que ela queira sair de lá e voltar a morar na tapera. Esse é um dos grandes dramas do relacionamento entre ela e Jove, e faz com que o casal atravesse várias crises.

José Lucas não desiste de tentar conquistar a cunhada. Ele pede um beijo para a garota, que nega – a cena é interrompida pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que manda ele ir embora. Mesmo após o casamento dos mocinhos, o caminhoneiro vai morar um tempo na tapera e diz para a onça que a ama – ele será jurado de morte por Jove, que fica furioso ao descobrir a traição do ‘irmão’.

Ainda há Érica. A jornalista chegou ao Pantanal sob o pretexto de que estava fazendo uma reportagem, mas acabou tendo um breve envolvimento com o primogênito. Em breve, ela retornará para a fazenda dizendo que está grávida e os dois viverão juntos em São Paulo, até que o caminhoneiro descobrirá que está sendo enganado.

Em 1990, o peão voltou para a fazenda após descobrir que a gravidez da repórter era falsa e que ela só estava interessada na herança de José Leôncio. Enquanto isso, Irma se envolveu com Trindade (Gabriel Sater) e ficou grávida do peão.

No entanto, Trindade abandonou a namorada na versão original da trama após descobrir que a moça estava grávida. Ele retorna para fazer o parto da criança, mas some no mundo novamente logo depois e pede para que José Lucas cuide de sua família – e assim ele fez.

Final de José Lucas pode ser diferente em 2022?

O final de José Lucas pode não ser o mesmo no remake em exibição na Globo. Trindade pode não desaparecer na novela, devido a alta popularidade do personagem. O próprio Gabriel Sater contou em entrevista ao Domingão com Huck que pediu que o autor Bruno Luperi não o tirasse da novela.

“Eu acho que não vão me matar. Eu chorei muito com o Bruno Luperi, né? Pedi para ficar até o fim, para gravar até o final, o máximo que puder. Eu sei que o que eu vivi aqui não vou viver mais. É uma união de estrelas imensa. E eu estou em casa, na minha casa”, disse o ator.

Se Trindade permanecer na trama e ficar ao lado de Irma, não se sabe qual será o destino de Zé Lucas. O personagem pode encontrar uma novo amor na fazenda ou até mesmo terminar a novela sozinho, tocando os negócios de seu pai ao lado dos irmãos Jove e Tadeu (José Loreto).