Juma fica com Zé Lucas? Peão vai morar na tapera

Juma fica com Zé Lucas? A dúvida vai surgir entre os espectadores após um novo drama entre a menina-onça e Jove (Alanis Guillen) acontecer. A protagonista vai ficar furiosa ao descobrir que o marido revelou a foto do Velho do Rio (Osmar Prado) e traiu a confiança da entidade, e decidirá voltar para a tapera. O primogênito vai aparecer no local para fazer companhia para a cunhada e ela deixará que ele fique por lá.

Juma fica com Zé Lucas na novela Pantanal?

Juma não fica com Zé Lucas em Pantanal, apesar da insistência do cunhado para que isso aconteça. Depois de descobrir que a cunhada voltou para a tapera, o primogênito irá até o local para fazer companhia para a menina-onça.

A protagonista decide ir embora da fazenda justamente enquanto Jove está em Campo Grande revelando a foto que tirou do Velho do Rio. José Leôncio (Marcos Palmeira) até tenta trancar a nora dentro de casa, mas Juma se transforma em onça-pintada e foge.

Enquanto isso, na fazenda, o rei do gado se preocupa com o sumiço de Juma e José Lucas. Quando Jove volta de viagem, o fazendeiro logo trata de dar a notícia para o caçula e diz que suspeita que onça possa ter fugido com o primogênito.

Na quinta-feira, 28, o clima vai ficar tenso. Vai sobrar para Mariana (Selma Egrei) e Irma (Camila Morgado) acalmarem Jove, que ficará furioso quando descobrir que seu irmão foi atrás de Juma. Ele ainda terá que lidar com o primogênito, que dirá para Juma que não deixará ninguém tirá-la à força de seu lar.

O sobrinho de Irma promete não deixar barato e diz que algo pode acontecer caso José Lucas apareça na sua frente, pois acredita que o irmão traiu sua confiança mais uma vez.

Na tapera, uma grande cumplicidade começa a nascer entre Juma e José Lucas. A menina-onça chegará a dizer para o cunhado que não quer que ele vá embora, e ainda afirma que Jove não é mais seu marido.

Apesar de Juma gostar da companhia de José Lucas, logo o peão terá que ir embora da tapera, já que Érica (Marcela Fetter) voltará para o Pantanal dizendo que está grávida.

José Lucas vai embora da fazenda?

No capítulo de sexta-feira, 5, José Lucas será surpreendido com a volta de Érica para o Pantanal. E dessa vez, ela estará acompanhada de seu pai Ibraim (Dan Stulbach).

A jornalista vai deixar o primogênito chocado ao dizer que está grávida dele. José Lucas ainda terá que lidar com o conservadorismo do deputado, que obrigará que ele se case com sua filha – o político tentará tirar proveito do casamento para promover sua candidatura nas eleições.

José Lucas vai aceitar a imposição de Ibraim. O peão arruma as malas e se muda para São Paulo ao lado de sua futura esposa, emocionando José Leôncio e Filó (Dira Paes) na despedida.

O peão deve ficar em São Paulo até às vésperas do casamento com Érica, quando descobrirá que a gravidez da jornalista é falsa e que ela só queria colocar as mãos na herança de José Leôncio. O caminhoneiro não terá outra escolha a não ser voltar para a fazenda.

Apesar da obsessão por Juma e da desilusão com Érica, José Lucas deixará a paixão pela menina-onça para trás, já que a protagonista e Jove tem um final feliz juntos. Ainda não se sabe se o peão vai ficar com Irma no fim da trama como na primeira versão do folhetim ou se o autor reservou outro final para o personagem.