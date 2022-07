Érica fica grávida de Zé Lucas? Jornalista planejará casamento

A personagem de Marcela Fetter se despediu de Zé Lucas na novela e resolveu voltar para a cidade. Porém, a jornalista não ficará afastada do Pantanal por muito tempo. A jovem retornará e ficará noiva do primogênito de José Leôncio. Érica fica grávida de Zé Lucas? A loira vai viajar com o pai para contar as novidades para o peão.

Érica fica grávida de Zé Lucas de verdade na novela Pantanal?

Se engana quem pensa que Érica fica grávida de Zé Lucas de verdade na trama. A realidade é que a moça tentará dar um golpe da barriga no personagem de Irandhir Santos, mas será desmascarada antes dos dois subirem ao altar. A jornalista vai retornar à novela a partir do capítulo do dia 4 de agosto, uma quinta-feira, de acordo com o resumo cedido pela TV Globo.

Se não houverem mudanças entre a versão de 1990 e o remake comandado por Bruno Luperi, Érica irá viajar com o pai Ibraim até o Pantanal e voltará a pisar na fazenda de José Leôncio. Ela vai contar que está grávida de Zé Lucas e Ibraim vai insistir para que o herdeiro do rei do gado se case com sua filha.

Nas cenas originais da Manchete, Zé Lucas revelou para o pai que ainda tinha sentimentos por Juma, mas que aceitaria se casar com Érica. Os dois vão planejar o casório e Ibraim, que é deputado, tentará usar a influência de José Leôncio a favor de sua carreira política.

Depois de algum tempo no Pantanal, Ibraim, Érica e Zé Lucas viajarão juntos para São Paulo. O casamento vai estar perto, mas Zé Lucas vai descobrir um grave segredo: Érica mentiu sobre a gravidez. O peão não perdoará a amada e retornará sozinho para a casa da pai.

Érica termina sozinha?

Depois que Zé Lucas descobre a gravidez falsa e deixa Érica para trás em São Paulo, a personagem não volta a aparecer na trama. Pelo menos foi isso o que aconteceu na versão original, nenhum resumo mais citou a personagem e ela não deu às caras novamente na fazenda de José Leôncio. Se algo for acontecer de diferente no destino da jornalista no remake, ainda não foi revelado pela TV Globo.

E para quem quer saber o que acontece com Zé Lucas depois, o peão não volta mais a correr atrás de Juma. Depois de se decepcionar com Érica, ele se acerta com Jove. Zé Lucas revela para o irmão que nada aconteceu entre ele e a menina-onça e que agora só enxerga Juma como uma irmã. Ele fica um tempo sozinho, até que passa a se aproximar cada vez mais de Irma, que é abandonada por Trindade depois que o filho do casal nasce. Na versão de 1990, eles terminaram o folhetim juntos.

Érica da primeira versão vai aparecer no remake

Para quem não sabe, a atriz Gisela Reimann foi quem interpretou Érica em 1990. Gisela irá retornar ao universo da novela, porém, agora com uma personagem inédita. A famosa vai interpretar Ingrid, mãe de Érica. A personagem foi criada por Bruno Luperi especialmente para o remake da TV Globo. Na versão de 1990, a mãe de Érica não aparecia, apenas o pai Ibraim.

Detalhes sobre a personagem ainda não foram revelados e ela também não aparece nos resumos da novela por enquanto. Por isso, não é possível saber exatamente qual será a função de Ingrid na história do folhetim. É possível que ela faça parte do golpe da barriga que Érica tentará aplicar em Zé Lucas, mas até agora não é possível saber.

Nos resumos da Globo, apenas Ibraim aparece acompanhando a filha na viagem de retorno ao Pantanal. Então, é possível que a personagem apareça apenas mais tarde na trama, quando Zé Lucas fizer a viagem até São Paulo com a noiva e o sogro.

