Como assistir o Jornal Nacional ao vivo com Ciro Gomes

Nesta terça-feira, 23, Ciro Gomes será o segundo candidato entrevistado por William Bonner e Renata Vasconcellos na Globo sobre sua candidatura à presidência. Saiba como assistir o Jornal Nacional ao vivo e online pela internet ou computador.

+ Que horas começa o Jornal Nacional hoje com Ciro Gomes

Como assistir o Jornal Nacional ao vivo hoje

O Jornal Nacional desta terça começa às 20h30, horário de Brasília, na Globo. O sabatinado do dia é Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado nas pesquisas eleitorais ao cargo de Presidente da República. O político dá continuidade a série de entrevistas exibidas nesta semana no horário nobre da emissora com os principais candidatos sobre os temas de sua campanha e planos de governo.

A entrevista será transmitida pela televisão e internet, sendo possível acompanhar pelo computador ou celular. Após o término do programa ao vivo, a conversa ficará salva na íntegra no Globoplay.

Passo a passo:

1- Abra o seu navegador no celular ou no computador e acesse: https://globoplay.globo.com/. Usuários de smartphone podem optar por baixar o aplicativo do Globoplay na App Store, para iOS, ou Google Play, para Android.

2- A plataforma solicita um cadastro para liberar o acesso gratuito. Clique no ícone no canto superior direito para abrir a página da conta Globo. Se você já for cadastrado, apenas insira seu e-mail e senha e clique em ‘entrar’. Também é possível fazer o login usando contas do Facebook, Google ou Apple.

3- Novos usuários precisam fazer um cadastro na plataforma. O sistema pede nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento, endereço e concordar com os termos de uso e política de privacidade.

4- Em seguida, clique na aba ‘Agora na TV’ no computador ou em ‘Agora’ no celular. O sinal começará a ser transmitido automaticamente em poucos segundos.

O que a conta gratuita do Globoplay dá acesso?

Além do sinal gratuito, quem se cadastra no Globoplay tem acesso a outros conteúdos da emissora. É possível assistir programas jornalísticos, esportes, as edições do BBB e demais programas que vão ao ar na TV aberta.

Já as novelas são disponibilizadas apenas em trechos. Os capítulos na íntegra só estão liberados para os assinantes da plataforma.

Quem optar por um plano pago da plataforma tem acesso a todo o catálogo, incluindo, novelas, filmes, séries exclusivas, produções da Globo, programas humorísticos e tem acesso ao pay-per-view do BBB.

Entrevistas Jornal Nacional agenda

A série de entrevistas do Jornal Nacional foi iniciada ontem com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta terça-feira, Ciro Gomes dá continuidade às sabatinas, seguido de Lula (PT) na quinta-feira e de Simone Tebet (MDB) na sexta. André Janones (Avante) também foi convidado, mas sua entrevista foi cancelada por ter desistido da candidatura.

Agenda completa da semana:

Terça-feira, 23 de agosto, às 20h30, horário de Brasília: Ciro Gomes (PDT).

Quinta-feira, 25 de agosto, às 20h30, horário de Brasília: Lula (PT).

Sexta-feira, 26 de agosto, às 20h55, horário de Brasília: Simone Tebet (MDB).

Que dia é a entrevista do Lula?

A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é na quinta-feira, às 20h30, horário de Brasília. O petista, que lidera as pesquisas presidenciais, também terá 40 minutos para discutir seu plano de governo e abordar os principais pontos dos seus 8 anos de mandato.

Todas as entrevistas se mantém às 20h30, com a exceção de Simone Tebet que será sabatinada às 20h55, em decorrência do horário político que começa na sexta.