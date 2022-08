Que horas começa o Jornal Nacional hoje com Ciro Gomes

As sabatinas do Jornal Nacional com candidatos a presidência da república começaram. Quem abriu a semana de entrevistas foi o atual presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira (22). Hoje, terça-feira, dia 23 de agosto, é dia do candidato Ciro Gomes (PDT) ser questionado pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. Para não perder nada, é importante saber que horas começa o Jornal Nacional hoje na TV Globo. Ao longo da semana, mais candidatos serão ouvidos.

Que horas começa o Jornal Nacional hoje – Eleições 2022

O Jornal Nacional hoje começa às 20h30, horário de Brasília, logo após a novela Cara e Coragem. O entrevistado da noite será Ciro Gomes, candidato a presidente nas eleições que vão ser realizadas em outubro. A sabatina é ao vivo nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e dura 40 minutos. No final, o entrevistado tem 1 minuto para suas considerações finais.

O programa com Ciro Gomes deve seguir o mesmo modelo do programa de segunda-feira com Jair Bolsonaro, assim, a entrevista será mostrada logo no início do programa. Após os 40 minutos de perguntas e respostas entre o candidato e os apresentadores, o telejornal ganha continuidade com as notícias mais importantes do momento.

De acordo com a cronograma oficial da emissora, disponível para consulta online, o programa desta terça-feira ficará no ar durante uma hora. O telejornal será encerrado às 21h30, horário que cederá espaço na programação para a novela Pantanal.

Na quarta-feira, dia 24 de agosto, nenhum candidato será entrevistado. O Jornal Nacional será menor que o habitual, apenas 35 minutos, e começará mais cedo por causa da exibição da partida entre São Paulo e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Por isso, o programa com William Bonner e Renata Vasconcellos começará às 20h00 e terminará 20h35. A partir de quinta-feira (25), as sabatinas retornam.

Lula será ouvido na quinta-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai ser entrevistado no Jornal Nacional na quinta-feira, dia 25 de agosto. A sabatina com o candidato também começará às 20h30, assim como que horas começa o Jornal Nacional hoje. Neste dia, o programa também terá uma hora de duração e ficará no ar até 21h30, quando cederá espaço para a novela Pantanal.

Para assistir a entrevista de qualquer um dos candidatos, é só sintonizar na TV Globo no horário do Jornal Nacional de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso não tenha um aparelho disponível, é possível usar um celular, tablet ou computador para usar a aba “Agora na TV” da Globoplay gratuitamente.

A aba oferece exibição em tempo real da programação da Globo para clientes ou não clientes da plataforma streaming. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro gratuito que lhe permite ter login e senha no site.

Mudança de horário a partir de sexta-feira

Na sexta-feira, dia 26 de agosto, será exibido no Jornal Nacional a entrevista com Simone Tebet (MDB). Porém, neste dia, o programa começará mais tarde. Devido ao início do horário eleitoral gratuito, que será exibido das 20h30 às 20h55, a sabatina da candidata terá início mais tarde do que de seus concorrentes. No entanto, Tebet terá o mesmo tempo de tela dos demais, 40 minutos de entrevista e 1 minuto para suas considerações finais.

Assim, o Jornal Nacional vai começar às 20h55 na sexta-feira e ficará no ar até 21h55, horário que a partir de agora será da novela Pantanal.

