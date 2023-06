Como está a atriz que fez Tasha em Todo Mundo Odeia o Chris?

Atriz faz parte do elenco do seriado Power Book II: Ghost

Paige Hurd é a atriz que fez Tasha em Todo Mundo Odeia o Chris (2005). Quase quinze anos depois do fim do seriado, a intérprete de uma das personagens mais lembradas segue carreira artística e esteve em outros filmes e séries nos anos seguintes.

Por onde anda a Tasha de Todo Mundo Odeia o Chris?

A atriz está com 30 anos de idade e, ainda hoje, seu trabalho mais conhecido é justamente o papel de Tasha em “Todo Mundo Odeia o Chris”. A famosa atualmente faz parte do elenco da série “Power Book II: Ghost” (2020), que está em sua 3ª temporada. Ainda neste ano, ela também estará no curta-metragem “Power Dynamics”.

Hurd já tinha participado de outros programas de televisão, como “Zack & Cody: Gêmeos em Ação” (2005) e “Plantão Médico” (2006), antes de conquistar o papel que lhe projetou mundialmente.

Depois do sucesso da sitcom, a Tasha de Todo Mundo Odeia o Chris também participou do clipe da música “Never Let You Go”, do cantor canadense Justin Bieber, além de outros filmes e séries de televisão como “A Girl Like Grace” (2015), “Rebel” (2017), “Halfway There” (2018) e Havaí Cinco-0 (2010).

Em maio deste ano, a atriz revelou que sofre com problemas de saúde mental desde a infância devido à pressão de ser atriz. “Tenho lutado contra a ansiedade e a depressão desde a adolescência. Estar nesta indústria nem sempre é o mais fácil”, disse ao Child Mind Institute.

Em entrevista ao Digital Journal, em maio deste ano, a atriz relembrou os tempos em que interpretou Tasha. “Foi meu primeiro trabalho com outras crianças da minha idade. Eu me senti como uma novata no colegial”, relembrou. Ela também disse que sente saudades dos anos 90. “Eu gostaria de poder voltar aos anos 90. As redes sociais realmente não são para mim, então é difícil navegar por ela”, revelou.

Atualmente, a atriz namora o jogador de basquete Maurice Harkless, 30. Discreta sobre sua vida pessoal, a famosa e o atleta mantém um relacionamento desde 2013.

Maurice é um jogador profissional da NBA. O atleta já atuou em vários times diferentes, incluindo Sacramento Kings, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Miami Heat. O namorado de Paige Hurd fez sua estreia profissional em 2012.

Onde tem o seriado Todo Mundo Odeia o Chris?

Todo Mundo Odeia o Chris vai ao ar aos domingos, às 11h, na Record. A emissora exibe alguns episódios durante 2h45, antes de iniciar o Cine Maior às 13h45.

As quatro temporadas da sit-com criada por Chis Rock também estão disponíveis no Prime Video, Globoplay, Paramount+ e HBO. É necessário ser assinante para ter acesso aos episódios.

A série é baseada nas experiências pessoais de Chris Rock, que é interpretado por Tyler James Williams. Também estão no elenco Terry Crews, Tichina Arnold, Tequan Richmond, Imani Hakim e Vincent Martella.

Todo Mundo Odeia o Chris mostra a rotina do protagonista na escola e com sua família, além dos dramas típicos do início da adolescência. O seriado se tornou um fenômeno do Brasil, um dos países que até hoje consome a sit-com com frequência.

O calor dos brasileiros, no entanto, já incomodou o protagonista. Isso porque até hoje o público não perdem a oportunidade de encher os comentários das publicações de Tyler com memes e referências do seriado, independente de qual seja a postagem do ator.

Em 2021, ele reclamou publicamente em suas redes sociais dizendo que amava o Brasil, mas estava incomodado com tantas mensagens. Se os seguidores continuassem, ele iria bloquear os brasileiros. A reclamação repercutiu amplamente na web, o que fez com os fãs publicassem ainda mais comentários em português.

Veja: Que horas passa Todo Mundo Odeia o Chris na Record?