Aos domingos, a Record exibe episódios do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris” (2005), um dos maiores sucessos dos anos 2000. A série faz parte da Record Kids, horário da programação voltada para o público infanto-juvenil. Confira que horas passa Todo Mundo Odeia o Chris na Record.

Que horas vai passar Todo Mundo Odeia o Chris hoje?

Todo Mundo Odeia o Chris vai ao ar aos domingos, às 11h, horário de Brasília. Os episódios são exibidos por 2h45 sendo encerrados às 13h45, quando começa o Domingo Maior.

Além do seriado protagonizado por Tyler James Williams, a emissora também exibe desenhos bíblicos, às 9h, e Pica Pau, às 10h. Os filmes exibidos após o seriado também costumam ser voltados para o mesmo público, muitas vezes exibindo animações famosas.

Todo Mundo Odeia o Chris é uma sit-com semi-autobiográfica baseada nas experiências pessoais de Chris Rock, autor e produtor do seriado. Além de Tyler, o elenco também conta com Terry Crews, Tichina Arnold, Tequan Richmond, Imani Hakim e Vincent Martella. Saiba também quem são os irmãos de Chris Rock na vida real.

A sit-com vai ao ar repetidamente na Record desde 2006. São quatro temporadas, exibidas entre 2005 e 2009 nos Estados Unidos, somando quase 90 episódios. Apesar do sucesso, a atração foi cancelada apenas quatro anos depois de seu início.

O Brasil é um dos países que mais consomem a série. Nos últimos anos, os brasileiros encheram as publicações de Tyler James Williams de comentários e memes sobre o programa, o que causou uma treta entre o protagonista e o público da América Latina.

“Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se você não pararem com o spamming em meus posts, vou começar a bloquear vocês. “Não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo e de novo e de novo… é isso o que vocês fazem”, escreveu o ator em 2021.

Onde assistir o seriado?

Além da Record, Todo Mundo Odeia o Chris também está disponível em algumas plataformas de streaming como a HBO Max, Globoplay e Prime Video. É necessário ser assinante de ao menos uma delas para ter acesso aos episódios.

HBO Max

A plataforma oferece planos a partir de R$ 34,90 mensais ou pagamento anual de R$ 239,90, que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros.

Se você ainda não é assinante, clique em ‘assine já’ no canto superior direito da tela e escolha o plano desejado. Em seguida, crie sua conta inserindo os dados necessários como nome completo, endereço de e-mail e crie uma senha de acesso. Finalize informando a forma de pagamento para concluir a assinatura.

Globoplay

O Globoplay oferece assinaturas a partir de R$ 24,90 mensais ou R$ 238,80 anualmente que podem ser pagos em até 12 vezes no cartão de crédito.

Clique em ‘assine já’ no canto superior direito e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência. Depois é só inserir a forma de pagamento e concluir a assinatura.

Amazon Prime Video

A Amazon Prime disponibiliza 30 dias grátis para os usuários testarem a plataforma antes de cobrar. Clique em ‘assistir com o Prime Video, experimente grátis” para ganhar os dias gratuitos. A cobrança será feito no cartão de crédito cadastrado após o fim do período.