Como está Guilherme Leme hoje, o galã de Bebê a Bordo

Guilherme Leme hoje está afastado da televisão, o ator fez muito sucesso na TV Globo, principalmente entre os anos 80 e 90 e até hoje é lembrado por sucessos como Bebê a Bordo, que acabou de entrar no catálogo da Globoplay. Além desta obra de sucesso com o ator, Vamp também foi disponibilizado em 2021 no catálogo da plataforma e Que Rei Sou Eu? tem previsão ser adicionada.

Como está Guilherme Leme hoje?

O ator completou 60 anos no mês de setembro e tem trabalhado exclusivamente no teatro há alguns anos. Em 2016, ele participou de sua última novela, a produção bíblica A Terra Prometida, que em 2022 será reprisada na Record. Depois disso, o ator continuou se ocupando com os palcos e hoje dirige peças.

No folhetim que conta a trajetória de Josué, Guilherme Leme interpretou Elidade. Antes disso, ele esteve no filme Cores (2012), de Francisco Garcia, e na novela da TV Globo Insensato Coração (2011), em que interpretou Aquiles.

Entre 2013 e 2014, época em que ficou afastado da televisão e do cinema, Guilherme Leme descobriu que estava com câncer na garganta. O ator passou pelo tratamento da doença e conseguiu se curar.

Em um de seus trabalhos mais recentes desde que decidiu se dedicar inteiramente ao teatro, Guilherme Leme dirigiu A Peste em 2019, peça com a presença de Vera Holtz. Em 2020, teatros do país inteiro ficaram fechados por conta da pandemia do covid-19 e as atividades dos palcos estão retornando aos poucos agora em 2021.

Personagem em Bebê a Bordo

Agora com a estreia da novela no streaming da TV Globo, é legal relembrar um dos personagens mais marcantes do ator, Rico. O rapaz era filho de Seu Tico (Sebastião Vasconcelos) e cuidava do irmão caçula Rei (Guilherme Fontes), desde que o pai havia sido preso e seu irmão mais velho, Tonhão (José de Abreu), tinha sumido.

O personagem de Guilherme Leme na novela Bebê a Bordo era trabalhador e tinha um lado doce que conquistava. Porém, era irresponsável quando o assunto era envolvimento com garotas.

Em 2018, 30 anos após o lançamento da novela, Guilherme Leme e Guilherme Fontes se reencontraram nos dias de hoje e falaram sobre seus personagens em entrevista à Naná Karabachian, o sucesso que os irmãos fizeram nas telinhas e como a dupla se tornou galã.

