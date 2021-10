Enquanto prepara sua próxima produção inédita baseada na Bíblia, Reis, a emissora de Edir Macedo já tem se programado para o final de Gênesis. A novela que adapta os acontecimentos do primeiro livro das escrituras vai ser finalizado ainda em 2021, depois a faixa de horário vai ganhar duas reprises bíblicas. Confira qual novela vai substituir Gênesis na Record!

Qual novela vai substituir Gênesis na Record? Veja opções

As novelas Os Dez Mandamentos e Terra Prometida vão ser as próximas atrações da Record quando Gênesis for finalizada, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7. O jornalista disse que esta decisão aconteceu por conta da ordem cronológica da história bíblica: Gênesis apresenta a humanidade desde a criação do Éden e segue até a trama de José do Egito, Os Dez Mandamentos tem início depois disso.

Ambas as novelas que vão substituir Gênesis na Record serão exibidas de forma reduzida, porém, haverá também outras mudanças. Segundo as informações do colunista, desta vez o público assistirá Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida pelo olhar de Deus. Sendo assim, esta será uma edição especial destas histórias, apresentando o que aconteceu depois de Gênesis, com lições contidas na voz de Deus.

Esta decisão também foi tomada para que o público compreenda melhor a trama de Reis, a próxima novela inédita da Record. Em seu início, o folhetim bíblico apresentará a transição no governo de Israel, que antes da monarquia, tinha juízes no poder.

Os Dez Mandamentos

Primeira novela bíblica da Record, Os Dez Mandamentos contou toda a história de Moisés, que escapou da morte quando bebê e se tornou príncipe do Egito, além de líder escolhido por Deus para salvar seu povo das garras da escravidão.

A novela começou a ser exibida pela primeira vez em 2015, já ganhou reprise, filme e atualmente também está em reexibição na TV Brasil. A produção foi estrelada por Sergio Marone, Guilherme Winter, Denise Del Vecchio, Camila Rodrigues, Petrônio Gontijo e Giselle Itié.

Relembre a novela que vai substituir Gênesis na Record:

Terra Prometida

Continuação da história do povo de Israel após a morte de Moisés, A Terra Prometida mostra a liderança de Josué no comando das tribos em conquista pela terra de Canaã.

Escrita por Renato Modesto, esta segunda reprise que vai substituir a novela Gênesis na Record foi exibida pela primeira vez de março de 2016 até o primeiro semestre de 2017 e foi estrelada por Sidney Sampaio, Milhem Cortaz, Marcos Reis, Rafael Sardão, Nivea Stelmann e Thais Melchior.

