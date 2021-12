Vinte e um anos após a exibição original, O Cravo e a Rosa retorna à programação da Globo para uma reprise no horário vespertino. Na trama escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, o ator Luiz Antônio do Nascimento fez sucesso como Buscapé, órfão muito protegido por Catarina (Adriana Esteves). Atualmente, ele está afastado das novelas. Como está o Buscapé de O Cravo e a Rosa hoje? Veja abaixo.

Buscapé de O Cravo e a Rosa hoje

Quando atuou em O Cravo e a Rosa como Buscapé, Luiz Antônio tinha apenas 13 anos. Hoje, aos 34, ele segue no teatro, mas agora no comando da escola L2 In Cena. Entre os famosos que já foram alunos da ator, está Heslaine Vieira, que está no ar como Zayla em Nos Tempos do Imperador.

Luiz é casado com a cineasta Lívia Santhiago e os dois trabalham juntos no comando da escola. Em entrevista ao Extra, ele revelou que o estabelecimento já formou mais de 500 atores, muitos de comunidades carentes do Rio.

O ator começou a carreira quando tinha apenas 6 anos de idade. Além de O Cravo e a Rosa, ele esteve em Flora Encantada (1999), A Padroeira (2001), Chocolate com Pimenta (2003) e quatro temporadas de Malhação. Seu último trabalho na TV foi em 2012, quando interpretou o personagem Janjão em Malhação Conectados.

Agora, Luiz pode ser assistido na televisão mais uma vez durante a reprise de O Cravo e a Rosa. Ele interpreta Buscapé, garoto queridinho da protagonista Catarina, com quem ele concorda em tudo. Ele sempre obedece suas ordens, que acabam o colocando em situações engraçadas.

Reprise da novela

Exibida pela primeira vez em 2000, o Cravo e a Rosa já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2003 e 2013, e no canal Viva em 2019.

A trama é um dos maiores sucessos do horário das seis. Em sua exibição original, o folhetim fechou com média de 30 pontos, uma média alta para o horário. Agora, a Globo traz de volta a história para tentar aumentar os índices da programação vespertina.

O Cravo e a Rosa é uma comédia romântica inspirada no clássico A Megera Domada, de William Shakespeare. Dirigida por Mário Márcio Bandarra e Amora Mautner, a trama conta com Adriana Esteves no papel de Catarina e com Eduardo Moscovis como Petruchio. Ambientada na São Paulo dos anos 1920, a novela narra o romance entre o caipira e a geniosa moça.

Os espectadores podem acompanhar a trama de segunda a sexta, às 14h40, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje.