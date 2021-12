Em que ano passou a novela O Cravo e a Rosa pela 1ª vez?

O sucesso estrelado por Eduardo Moscovis e Adriane Esteves está de volta às telinhas da Globo! A trama volta para as tardes da emissora em dezembro de 2021 e terá uma nova faixa de horário reservado a ela. Saiba em que ano passou a novela O Cravo e a Rosa e como você pode assistir o folhetim de Catarina e Petruchio.

Em que ano passou a novela O Cravo e a Rosa?

O Cravo e a Rosa foi ao ar pela primeira vez no ano 2000. A novela estreou no dia 26 de junho de 2000 na faixa das 18h e ficou no ar até 9 de março de 2001. No total, foram exibidos 221 capítulos, a trama teve autoria de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, com colaboração de Duca Rachid, direção de Mário Márcio Bandarra e Amora Mautner e direção geral de Walter Avancini.

A produção já foi reprisada antes, duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo, em 2003 e 2014, e depois no canal Viva, em 2019. Reexibições podem ser transmitidas na íntegra, no entanto, é decisão da emissora se elas serão mostradas de forma completa novamente ou com uma nova reedição e cortes, por isso, reprises podem ter quantidade de capítulos diferentes da versão original.

Na trama da novela O Cravo e a Rosa, que passou nos anos 2000 na TV Globo pela primeira vez, o foco é no romance de Catarina (Esteves) e Petruchio (Moscovis). No começo a dupla não se dá nada bem, Catarina tem uma personalidade difícil e prometeu nunca se casar, já Petruchio está atolado em dívidas e por isso fica interessado pela fortuna da família da moça. Os dois acabam em um casamento por conveniência, mas tudo muda com o tempo e sentimentos reais vão surgindo nesta relação de amor e ódio.

Que horas vai passar a novela?

O folhetim será exibido de segunda a sexta, depois do Jornal Hoje, às 15h. Para aqueles que nunca assistiram ou que viram O Cravo e a Rosa em algum ano em que passou a novela, mas agora querem rever, o folhetim poderá ser acompanhado de graça na TV Globo ou pela aba “Agora na TV” da Globoplay, durante a exibição ao vivo.

Aos que preferem assistir a qualquer hora, os capítulos do folhetim podem ser acessados no catálogo da Globoplay, porém, disponibilizado apenas para assinantes.

Assista o vídeo da chamada da TV Globo e relembre:

Leia também – Atores de O Cravo e a Rosa que já morreram