Como está o elenco da novela Amor com Amor se paga hoje

O elenco da novela Amor com Amor se Paga está bem diferente nos dias de hoje. A trama de Ivani Ribeiro foi exibida pela primeira vez na Globo em 1984, e 37 anos depois, retorna para uma reprise no canal Viva. Abaixo, veja como estão os protagonistas da trama três décadas depois.

Ary Fontoura – Elenco da novela Amor com Amor se paga hoje

Ary interpretou Nonô Correia, um avarento senhor que só pensa em economizar. Seu coração só amolece quando passa a conviver com o órfão Zezinho (Oberdan Junior). O ator, atualmente com 88 anos, é um dos mais famosos artistas brasileiros. Sua última novela foi em 2019, em A Dona do Pedaço. Recentemente, fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder, como ele mesmo.

Oberdan Junior – Elenco da novela Amor com Amor se paga hoje

O carismático Zezinho, interpretado por Oberdan Junior, entrou na vida de Nonô para transformar o neurótico personagem. Hoje, o artista já está com 51 anos – na época da novela, ela tinha apenas 14. Depois de atuar no folhetim, ele seguiu carreira artística e se tornou um importante dublador brasileiro, emprestando sua voz para famosos personagens de desenhos animados, como Peter Pan, Hércules e Leitão do desenho As Novas Aventuras do Ursinho Puff.

Berta Loran

Berta deu vida à personagem Frosina, empregada de Nonô Correia que trabalha com ele há duas décadas. Berta hoje tem 95 anos – seu último trabalho na TV também foi em A Dona do Pedaço (2019). Ao longo dos anos, a atriz se destacou em programas humorísticos da Globo.

Claudia Ohana – Elenco da novela Amor com Amor se paga hoje

A jovem Mariana foi interpretada por Claudia Ohana, que também segue carreira na TV. Hoje, a atriz está com 58 anos. Neste ano, ela foi uma das participantes da Super Dança dos Famosos e há dois anos, esteve no Popstar. A última novela em que a famosa trabalhou foi em Verão 90, de 2019.

Edson Celulari

Em Amor com Amor se Paga, Edson Celulari é Tomaz, um dos filhos que sofrem com a avareza de seu pai Nonô. Há três anos ele não aparece nas telinhas, sendo sua última interpretação na novela O Tempo Não Para, em 2018. Ele foi casado com Cláudia Raia por 17 anos, de quem se separou em 2010. O casal tem dois filhos.

Bia Nunnes – Elenco da novela Amor com Amor se paga hoje

Bia Nunnes viveu Elisa, filha de Nonô e irmã de Tomaz, e morre de medo de seu pai. Atualmente, aos 63 anos, está afastada na TV. Ela esteve no seriado Sexo e as Negas, em 2014, e antes participou de Malhação Casa Cheia (2013), Pé na Cova (2013) e Ti Ti Ti (2010).

Beatriz Lyra

Beatriz é Helena, esposa do Dr. Vinicius e mãe de Renato (Miguel Falabella), Mariana (Claudia Ohana) e Isabel (Narjara Turetta). A atriz hoje tem 91 anos e há tempos não aparece na TV. Ela fez participações em Haja Coração (2016), O Profeta (2007) e Senhora do Destino (2004).

Narjara Turetta

Na novela, Narjara interpretou Isabel, irmã invejosa de Mariana que faz de tudo para roubar o namorado da jovem, Tomaz. Hoje, aos 55 anos, também segue carreira artística. Na TV, esteve em Jezabel (2019), novela da Record. Na Globo, seus últimos trabalhos foram no seriado Sob Pressão (2019) e na novela O Outro Lado do Paraíso (2017).

Miguel Falabella

Miguel é Renato, irmão de Mariana e Isabel. Ele é um jovem recém-formado em Medicina que tem problemas para se acostumar com a vida simples fora da cidade grande. O ator é um dos mais famosos nomes da teledramaturgia brasileira, estando em dezenas da novela. Sua última aparição foi no seriado Cine Holliúdy (2019), no GloboPlay. Em novelas, ele não atua desde 2013, quando esteve em Pé na Cova. Tem 65 anos.

Mateus Carrieri

Carrieri, hoje com 54 anos, era Johnny, filho de Bruno (Carlos Eduardo Dolabella) e futuro marido de Rose (Mayara Magri). O ator também está sumido das tramas. Em 2015, esteve na série Questão de Família, e em 2014, em Chiquititas. No ano passado, participou da A Fazenda 12, reality show da Record, terminando em 7º lugar.

Relembre o elenco da novela Amor com Amor se Paga