Relembre o elenco da novela Amor com Amor se Paga

Amor Com Amor Se Paga está em exibição no Viva e traz de volta a trama de 1984, que conta a história do neurótico Nonô, interpretado por Ary Fontoura. Além do veterano ator da Globo, o elenco de Amor com Amor se Paga conta com outros grandes nomes no elenco. Relembre-os abaixo.

Ary Fontoura é Nonô Correia – Elenco Amor com Amor se Paga

O personagem principal é interpretado por Ary Fontoura. Nonô Correia é um senhor que esconde sua fortuna de todos, além de ser extremamente muquirana. Tem dois filhos, Tomaz (Edson Celulari) e Elisa (Bia Nunes), mas não cultiva uma boa relação com eles. Sua vida muda ao cruzar o destino de Zezinho (Oberdan Junior), um garoto órfão que amolece o coração do idoso.

Claudia Ohana é Mariana – Elenco Amor com Amor se Paga

Mariana é filha de e Dr. Vinicius (Adriano Reys) e Helena (Beatriz Lyra). É muito ligada ao pai, mas tem problemas com a irmã Isabel (Narjara Turetta), que vive tentando roubar seu namorado, Tomaz (Edson Celulari), que é filho de Nonô.

Narjara Turetta é Isabel

Isabel é a irmã invejosa de Mariana. Ela se apaixona por Thomaz, namorado de Mariana, e faz de tudo para separar o casal e conquistar o coração do rapaz.

Carlos Kroeber é Anselmo – Elenco Amor com Amor se Paga

Anselmo é a única pessoa que sabe que Nonô Correia na verdade é milionário. O personagem de Carlos Kroeber também é rico e vive com sua irmã Sofia (Wanda Kosmo). Ele é secretamente apaixonado pela filha de Nonô, Elisa (Bia Nunes).

Edson Celulari é Tomaz

Tomaz é filho de Nonô Correia. O rapaz é alegre, otimista, brincalhão e inconsequente. Ele e sua irmã Elisa são muito unidos e vivem se protegendo das loucuras de seu pai. O sonho de Tomaz é descobrir onde Nonô guarda todo seu dinheiro.

Bia Nunes é Elisa – Elenco Amor com Amor se Paga

Elisa é filha de Nonô e irmã de Tomaz. É uma moça tímida, insegura e sem personalidade. Ao longo da trama, ela se apaixona por Gustavo (Caíque Ferreira), mas ele só está interessado na fortuna do pai da personagem.

Caíque Ferreira é Gustavo

Gustavo é um jovem economista que trabalha para Nonô e se aproxima de sua filha apenas por interesse. Ele mora em um dos quartos da casa de Judith (Chica Xavier).

Yoná Magalhães é Maria das Graças

Sobrinha de Nonô, Maria das Graças muda seu nome para Grace – ela é americanófila. A personagem é uma mulher viúva e feminista, que tem uma loja de produtos importados. Ela tem uma única filha, Rose (Mayara Magri), que vai se casar com Johnny (Matheus Carrieri). Grace vive em pé de guerra com o pai do rapaz, Bruno Queiroz (Carlos Eduardo Dolabella).

Mayara Magri é Rosemeire

Filha de Grace (Yoná Magalhães). Sofre com as brigas entre sua mãe e seu sogro, Bruno. Apaixonada, ela logo decide se casar com Johnny (Matheus Carrieri).

Miguel Falabella é Renato – Elenco Amor com Amor se Paga

Filho de Dr. Vinicius (Adriano Reys) e Helena (Beatriz Lyra). O personagem volta para a casa de seus pais após terminar a faculdade de Medicina, mas tem problemas para se adaptar. Fica noivo de Ângela (Júlia Lemmertz).

Outros personagens