Como está Tássia Camargo hoje, a Joana de O Cravo e a Rosa?

No ar como Joana na reprise de O Cravo e a Rosa (2000), a atriz Tássia Camargo hoje está afastada das novelas brasileiras. Ela se mudou para Portugal em 2017, onde mora com o filho, e chegou a atuar em um folhetim português.

Por onde anda Tássia Camargo hoje?

Tássia começou sua carreira bem antes de O Cravo e a Rosa, em 1970. Antes de viver Joana, a atriz esteve em títutlos de sucesso da Globo como Elas por Elas (1982), Selva de Pedra (1986), O Salvador da Pátria (1989), Tieta (1989), Quatro por Quatro (1994) e Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998).

Depois, ela ainda permaneceu no ofício de atriz por mais seis anos. Na Globo, participou de A Padroeira (2001), Brava Gente (2002) e Malhação (2004). Tássia também esteve em uma novela do SBT, Jamais Te Esquecerei (2003).

Na Record, a atriz atuou em Vidas Opostas (2006), sendo este seu último trabalho na TV brasileira. Notícias divulgadas na época afirmavam que os bastidores da trama eram bastante conturbados e que Tássia chegava a ser agressiva, o que levou a sua demissão. “Na Record eu não piso mais”, disse a artista em entrevista à colunista Heloísa Tolipan, do portal IG.

Desde 2017, Tássia mora em Portugal com o filho Pedro. A intérprete de Joana atuou em uma novela local, Valor da Vida, em 2019. A artista também participou da peça de teatro portuguesa Os Profissionais neste último ano, comédia que fala sobre as desventuras no mercado de trabalho.

Tássia levou um susto com sua saúde em 2019. A atriz sofreu um infarto e precisa fazer monitoramentos constantes. Em 1996, ela já havia passado por uma situação difícil quando sua filha Maria Júlia, que na época tinha apenas dois anos, faleceu vítima de rubéola congênita tardia.

Quem é Joana em O Cravo e a Rosa?

Quem está com saudades de assistir Tássia Camargo nas telinhas pode revê-la como Joana Penaforte na edição especial de O Cravo e a Rosa.

Na trama de Walcyr Carrasco, ela é uma mulher forte e de boa fé, mas que exagera nos gestos e nas emoções. Ela mantém um relacionamento com Batista (Luís Melo) há dez anos, sem desconfiar que o homem, na verdade, é um poderoso banqueiro. Para ela, seu amado é um caixeiro viajante.

Com ele, Joana teve dois filhos, Jorge (João Capelli) e Fátima (Thaís Müller).

