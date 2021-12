Em qual capítulo Catarina e Petruchio se casam em O Cravo e a Rosa?

A geniosa moça se rende aos cortejos do caipira

Um dos momentos mais marcantes de O Cravo e A Rosa (2000), que ganhou uma edição especial na Globo, é o casamento entre Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis). Ao contrário do que acontece na maioria das novelas, os protagonistas ficam juntos ainda no começo do trama. Em qual capítulo Catarina e Petruchio se casam?

Na exibição original da trama de Walcyr Carrasco, Catarina e Petruchio se casam no capítulo 45 da novela. Porém, devido a cortes da edição que está sendo exibida atualmente na emissora, é possível que a união aconteça um pouco antes.

Fugindo do tradicional, os protagonistas primeiro se casam, para só depois se apaixonarem. Isso porque Catarina é uma jovem feminista que coloca para correr todos os pretendentes que seu pai, o rico banqueiro Batista (Luís Mello), arranja para ela.

Enquanto isso, o rude caipira Petruchio decide seguir o conselho da ambiciosa Dinorá (Maria Padilha), que sugere que ele seduza Catarina para usar o dinheiro da esposa para pagar a dívida que possui com o agiota Normando Castor (Cláudio Corrêa e Castro).

Petruchio começa a cortejar a moça e finge ser submisso, deixando que ela o manipule à vontade. Para finalmente se livrar da pressão do pai e ajudar sua irmã Bianca (Leandra Leal), a feminista aceita se casar com o caipira.

O casamento dos dois se torna um verdadeiro inferno, até que eles começam a se apaixonar de verdade um pelo outro. Mas, eles demoram para admitir isso.

Final da novela

Apesar do casamento ter sido realizado no começo de O Cravo e A Rosa, será apenas no último capítulo que o casal ficará em paz.

Depois de serem vítimas de dezenas de armadilhas pensadas por Joaquim (Carlos Vereza) e Marcela/Muriel (Drica Moraes), Catarina e Pretruchio finalmente conseguem ser felizes para sempre.

Catarina engravida de gêmeos: um menino, que nasce com a personalidade do pai, e uma menina, geniosa como a mãe. A família termina a novela convivendo em harmonia.

