Como foi a primeira vez de Juma e Jove em Pantanal 1990

A primeira vez de Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) e Juma (Cristiana Oliveira/Alanis Guillen) em Pantanal de 1990 demorou para acontecer. A menina-onça só perdeu a virgindade com o filho de José Leôncio (Claudio Marzo/Marcos Palmeira) cerca de três meses depois do início da novela, e o mesmo irá acontecer no remake.

Primeira vez de Jove e Juma na novela Pantanal de 1990

A primeira vez de Jove e Juma em Pantanal 1990 acontece logo depois de uma briga entre o casal. Depois que o filho de José Leôncio volta para a região, o relacionamento dos dois começa a passar por crises – a mulher que vira onça não consegue se acostumar com a ideia de morar na fazenda, enquanto Jove não quer mais viver na tapera.

Ainda há a chegada de José Lucas de Nada (Paulo Gorgulho/Irandhir Santos), que se apaixona por Juma e tenta conquistar a namorada do irmão.

O clima entre Jove e Juma fica ainda mais tenso quando durante um dos desentendimentos, a garota selvagem atira no rapaz, mas não consegue acertá-lo. Os dois ficam alguns dias sem se falar.

Depois de um tempo, Jove volta à tapera para se reconciliar com a namorada. O rapaz tenta convencê-la a voltar para a fazenda, mas a menina-onça diz que se ele quiser ficar com ela, terá que morar na tapera. Sem chegarem a um acordo, sobrará para o Velho do Rio (Claudio Marzo/Osmar Prado) intervir.

O pai de todas as sucuris dirá que quer que Juma tenha um filho do Jove – e ela confessará ter vontade de gerar uma criança dele. Juma pede para que o namorado volte para a tapera e os dois se reconciliam. É então que a menina-onça perde a virgindade.

O mesmo deve acontecer no remake de Pantanal. As cenas devem ir ao ar somente no começo de julho, por volta do capítulo 83, de acordo com o Notícias da TV.

Em 1990, Benedito Ruy Barbosa explicou ao jornal O Dia o motivo da demora para a primeira vez de Jove e Juma. “Quero mostrar que o amor pode existir também em seu aspecto de ternura, carinho, amizade. O Jove percebe que Juma ainda não está preparada, não está no cio, já que ela se comporta como um bicho. Ele não pode tratá-la como as meninas da cidade grande e o amor dele por ela é maior que tudo isso”, esclareceu.

Juma engravida

Juma vai engravidar de Jove mais adiante na novela. Ela vai dar à luz a uma menina que se chamará Maria Marruá Leôncio e também herdará o poder de se transformar em onça-pintada, assim como sua mãe e avó. Na primeira versão da novela, a garota foi interpretada por Leandra Leal, que na época tinha 8 anos de idade.

A protagonista estará sozinha na tapera quando começar a sentir contrações – Jove estará viajando, assim como José Leôncio durante seu nascimento. uma vai para a beira do rio, igual a sua mãe Maria, onde dá à luz a sua filha.

Depois, haverá um salto no calendário de oito anos e será mostrada a filha de Juma criança, conversando com o Velho do Rio.

