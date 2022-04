Como Maria Marruá morre em Pantanal e em qual capítulo?

Quem não assistiu a versão original de Pantanal em 1990 ou as reprises da trama anos depois na Manchete e no SBT, já deve se preparar para perder uma querida personagem: Maria Marruá. Na novela de 2022 na TV Globo, Juliana Paes vive a mãe de Juma e em breve se despedirá da história, mas como Maria Marruá morre? Capítulo será exibido na terceira semana.

Como Maria Marruá morre em Pantanal?

Maria Marruá em Pantanal vítima do jagunço Lúcio, que vai ao Pantanal acompanhado de Muda, que é filha do homem que Gil matou no Paraná, para vingar a morte de seu filho Chico. Enquanto a moça finge não falar e passa a morar com Maria e Juma na tapera, o assassinato encurrala Maria Marruá no rio.

As cenas podem ser diferentes no remake, mas na versão original, acontece uma briga corporal entre Maria Marruá e o rapaz na beira do rio, até que ela leva um tiro. Tudo acontece da seguinte forma, Maria Marruá pescava quando foi abordada pelo jagunço. “Vira onça Maria Marruá, vira onça que eu quero ver”, provoca o rapaz. “Quem é você?”, quer saber a mãe de Juma.

“Eu vim a mando da família do homem que o seu marido matou lá no Sarandir, tá lembrada?”, explica o homem. “Ele era um bandido”, justifica Maria. “Tô sabendo que o seu marido, o Gil, já pagou por isso”, novamente provoca o mau-caráter. “Eu matei quem matou ele”, rebate a personagem. “Pois eu vim acabar com o serviço Maria Marruá, eu mais a moça que está lá com vocês”, conta o assassino.

Após o choque de descobrir que Muda é uma farsante, Maria Marruá parte para cima do homem e derruba a arma. Os dois vão parar no chão, mas o rapaz consegue se soltar dos braços da mulher. Maria continua perseguindo Lúcio, até que ele recupera a arma, se vira e acerta a personagem com um tiro.

Maria Marruá tenta alcança-lo, mas não consegue se levantar e pouco depois morre. Alguns minutos mais tarde, Juma chega acompanhada de Muda e encontra o corpo da mãe. A jovem sofre muito e se despede.

Uma nova era se inicia em terras pantaneiras, que, assim como na primeira fase, continua vigiada e guardada pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

Quem foi a atriz que fez Maria Marruá em 1990?

Em 1990, Maria Marruá foi interpretada por Cássia Kis. Na época, a atriz tinha 32 anos de idade, hoje ela está com 64 anos e continua atuando. Recentemente, ela lançou os filmes O Pastor e o Guerrilheiro (2022) e O Auto da Boa Mentira (2021) e a série Desalma (2020).

Juliana Paes foi escolhida para o papel em 2022 um pouco mais velha do que Cássia Kis era na época, a atriz carioca tem atualmente 43 anos.

Quando a personagem de Juliana Paes morre no remake de Pantanal?

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, Maria Marruá morre no remake de Pantanal no capítulo 15, que será exibido na próxima quarta-feira, dia 13 de abril.

Segundo a emissora, depois de assassinar a mãe de Juma, Lúcio (papel de Erom Cordeiro) será encontrado quase morto na beira do rio por Tibério (Guito) e Tadeu (José Loreto). No mesmo capítulo, Juma (Alanis Guillen) enterrará a mãe.

No capítulo seguinte, Tibério e Tadeu ficarão desconfiados da história que o jagunço irá contar. O rapaz dará ainda mais trabalho e ameaçará matar Juma também. Pouco depois ele terá um encontro com o velho do rio.

No capítulo 17, do dia 15 de abril, sexta-feira, Lúcio irá morrer e Tibério descobrirá que Maria Marruá morreu em Pantanal.

Juma é a única sobrevivente da família Marruá

Juma é a única da família Marruá que sobrevive até o final da novela, sua mãe Maria Marruá morre, além do pai Gil, e também seus três irmãos, que faleceram antes da menina nascer. Porém, a personagem consegue continuar a linhagem da família, pois engravida de Jove durante o folhetim.

