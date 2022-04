Elenco de Pantanal antes e depois: quem será quem na segunda fase

Como é o antes e depois do elenco de Pantanal? Folhetim é dividido em duas fases com atores diferentes - Foto: Reprodução/Globo

Na próxima terça-feira, dia 12, a novela Pantanal da TV Globo contará com um salto de 20 anos na história. Assim novos personagens surgirão e quem já foi apresentado ao público nesta primeira parte do folhetim estará mais velho e será substituído no elenco. Confira como será o elenco de Pantanal antes e depois!

Madeleine antes e depois no elenco de Pantanal

Madeleine será interpretada pela atriz Karine Teles na segunda fase de Pantanal, a carioca entra no elenco para substituir Bruna Linzmeyer. Nesta etapa da trama, a personagem estará casada com Gustavo (Caco Ciocler), trabalhará como influenciadora digital e morará no Rio de Janeiro.

Segundo o Metrópoles, a escolha de Karine Teles para o papel foi bastante influenciada pelas semelhanças físicas que a atriz compartilha com Linzmeyer. Karine precisou mexer no cabelo e passou por bronzeamento artificial para se preparar para a novela.

Madeleine fica com quem em Pantanal: Gustavo ou Zé Leôncio?

Marcos Palmeiras será José Leôncio

Renato Góes cederá espaço para Marcos Palmeira na segunda fase da novela Pantanal, agora é Palmeira quem será José Leôncio. O personagem vai reencontrar o filho Jove e também conhecerá José Lucas de Nada (Irandhir Santos), seu filho bastardo.

Marcos Palmeira integrou o elenco original da novela Pantanal, o ator interpretou Tadeu, filho de Filó – Quem será José Lucas em Pantanal? Irandhir Santos volta para novela

Gustavo antes e depois no elenco de Pantanal

Gustavo também será um personagem que migrará da primeira fase para a segunda, o ator Gabriel Stauffer vai passar o bastão para Caco Ciocler no elenco de Pantanal. De acordo com o Notícias da TV, mudanças foram realizadas na trama de Gustavo no remake da Globo e o personagem estará presente até o final da novela, o que não aconteceu na versão original do folhetim.

Juma

Juma aparece como bebê na primeira fase da novela, ela nasce em um barco e é brevemente abandonada pela mãe, que volta atrás da decisão e resolve criar a menina. Na segunda etapa da novela, ela será interpretada pela atriz Alanis Guillen, que faz sua estreia no horário nobre da Globo.

A única novela em que Alanis atuou até hoje foi Malhação – Toda Forma de Amar. No elenco de Pantanal, a jovem vai viver um romance com Jove.

Jove

Outro bebê que aparece na novela Pantanal é Joventino, batizado com este nome em homenagem ao avô, pai de José Leôncio. O menino é levado pela mãe para o Rio de Janeiro logo no final da primeira fase e cresce longe do pai, que ele acredita estar morto.

No antes e depois do elenco da novela Pantanal, Joventino será vivido por Jesuíta Barbosa. Ele descobrirá a verdade, que seu pai está vivo e mora no Mato Grosso do Sul, e viajará ao pantanal para um reencontro.

Filó será Dira Paes – elenco de Pantanal antes e depois

Filó passará a ser interpretada pela atriz Dira Paes na segunda fase da novela Pantanal, até agora a personagem era missão de Leticia Salles, estreante nas telinhas. Mãe de Tadeu, ela continuará como braço direito de José Leôncio na trama e chegará a viver um romance com o fazendeiro. Se nada mudar entre as duas versões, no desfecho do folhetim Filó se casa com Zé Leôncio, que pouco depois morre.

Ator José Loreto será Tadeu

Tadeu é uma criança no elenco da primeira parte de Pantanal, nos próximos capítulos ele estará adulto e será interpretada por José Loreto. Filho de Filó, ele busca pela aprovação de José Leôncio, quem acredita ser seu pai. Porém, ao longo da trama descobre que é filho de outro homem. Na primeira fase, o papel foi do ator mirim Gustavo Corasini.

Irma antes e depois no elenco da novela Pantanal

Irmã de Madeleine, Irma é interpretada por Malu Rodrigues na primeira fase de Pantanal e passará a ser papel de Camila Morgado na segunda fase. As irmãs viverão conflitos na trama e Irma será a responsável por contar a verdade sobre José Leôncio para Jove. Tudo acontecerá depois que o pai da dupla, Antero, falar mais do que devia para o neto.

Maria Marruá não terá substituição no elenco da novela Pantanal

Juliana Paes não será substituída no elenco da novela Pantanal, pois a personagem morrerá logo no começo da segunda fase. Assim, as poucas cenas da mãe de Juma na nova etapa do folhetim será com a atriz envelhecida por meio de maquiagem. Na versão original da obra de Benedito Ruy Barbosa, de 1990 na TV Manchete, o papel foi da atriz Cássia Kis, que também interpretou a personagem em ambas as fases.

