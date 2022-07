Como será a morte de Zé Leôncio na novela Pantanal

Rei do gado vai ter um infarto logo após se casar com Filó

A morte de Zé Leôncio na novela Pantanal só acontece no último capítulo. O protagonista vai se casar com Filó (Dira Paes) em uma cerimônia realizada na fazenda, mas sentirá uma forte dor no peito na manhã seguinte e não resistirá. A alma do rei do gado finalmente se encontra com a do seu pai.

Morte de Zé Leôncio na novela Pantanal deixa Filó desesperada

No último episódio, uma grande festa é realizada na fazenda de José Leôncio. A cerimônia celebra a união do fazendeiro com Filó, de Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa), e também de Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto).

Na manhã seguinte, Zé acorda com uma forte dor no peito e desce as escadas da fazenda. Ele senta em uma das poltronas e começa a dizer: “quando Jove (Jesuíta Barbosa) acordar, vou pedir para ele me levar para São Paulo terminar aqueles exames. Sou teimoso mesmo”.

Mas não dá tempo. O rei do gado começa a sentir pontadas cada vez mais fortes e perde a consciência. É então que ele começa a chamar pelo seu pai, o velho Joventino (Irandhir Santos). “O que aconteceu com o senhor aquele dia, pai? O que tirou a sua vida? Foi um marruá?”, questiona sozinho.

“Onde você está, pai? Por que você não aparece pra mim?”, continua Zé. É então que sua alma deixa o corpo e vai galopar nas matas do Pantanal, enquanto ele grita: “é seu filho, José Leôncio. Apareça!”, diz ele.

O Velho do Rio (Osmar Prado) surge e deixa o fazendeiro chocado. “Então não era mentira. O senhor está vivo!”, diz Zé, com um sorriso no rosto. “Eu tô. Agora nós dois estamos vivo”, responde a entidade de maneira enigmática.

Enquanto isso na fazenda, Filó acorda e encontra o marido desmaiado na sala. “Zé? Fala comigo”, pede a mulher. Ela então percebe que tem algo errado e se desespera: “não faz isso comigo. O meu Zé não!”.

A casa inteira acorda com os gritos de Filó. Jove e José Lucas tentam socorrer o pai, mas já é tarde demais. A morte de Zé Leôncio na novela Pantanal já aconteceu.

José Leôncio encontra Velho do Rio

O Velho do Rio finalmente explica o que aconteceu com ele há muitos anos atrás. “Eu caí do cavalo durante uma luta com um marruá e a cobra boca de sapo me picou no pescoço. Ali eu estava morto”, conta. “Eu disse para o senhor não ir caçar marruás sozinho”, interrompe Zé.

A entidade também explica que nunca apareceu para José Leôncio pois o rei do gado era cético e não acreditava que ele pudesse estar vivo. O Velho do Rio diz que tudo isso estava escrito e que teria que acontecer dessa forma, e passa seu legado para o filho. “Nossas histórias não terminam aqui. Tem seus filhos, seus netos. Você precisa cuidar deles, igual eu cuidei de você. Agora estou cansado dessa vida. Chegou a minha hora de descansar”, diz.

Zé fica triste ao ver o pai partindo mais uma vez, agora para sempre, mas entende que agora ele se tornará o novo guardião das belezas naturais do Pantanal. O rei do gado passa a usar as mesmas vestimentas que o seu pai e se torna o novo Velho do Rio.

Na fazenda, sua família presta as últimas homenagens ao fazendeiro em um velório realizado às margens do rio. Jove, José Lucas e Tadeu (José Loreto) ficam responsáveis por tocar os negócios da família e dar continuidade ao trabalho do pai.

