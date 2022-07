O que acontece com José Lucas: Érica chega na trama e engana peão

O personagem de Irandhir Santos ganhará momentos de destaque nos próximos capítulos do folhetim das 21h da TV Globo. O peão terá atitudes condenáveis e também conhecerá uma nova mulher que mexerá com seus sentimentos. O que acontece com José Lucas em seguida é que o peão cairá nas garras de interesseiros. Com a nova trama na história do primogênito de José Leôncio, a atriz Marcela Fetter vai entrar no elenco.

O que acontece com José Lucas e Érica na novela Pantanal?

Érica, nova personagem da novela Pantanal, entrará na trama do remake a partir do capítulo do dia 14 de julho, de acordo com os resumos cedidos pela TV Globo. O que acontece com José Lucas é que ele vai se envolver com a mulher enquanto tenta tirar Juma da cabeça. Apesar de parecer um novo romance inofensivo, o relacionamento com Érica trará dores de cabeça ao peão nos próximos capítulos.

Interpretada por Marcela Fetter, a jovem será uma jornalista que viaja até o Pantanal para fazer uma matéria sobre o bioma. Assim que a moça pisar no estado de Mato Grosso do Sul, o chalaneiro Eugênio vai indicar que ela visite o nome mais famoso da região, José Leôncio. Desta forma, ela conhecerá José Lucas. A atração entre os dois será forte e eles acabarão na cama.

Se os acontecimentos da versão de 1990 forem repetidos no remake da TV Globo, depois de alguns capítulos, a moça deixará o Pantanal e terminará o breve relacionamento com o peão. Mas o que acontece com José Lucas é que o romance não acaba de vez aí. Um pouco mais tarde na trama, Érica retornará. Desta vez, ela estará acompanhada do pai, um deputado.

Érica vai revelar para José Lucas que está grávida e o pai da moça pressionará que os dois se casem. José Lucas cederá e vai prometer subir ao altar com a moça. No entanto, antes de selar a união com Érica, o que acontece com José Lucas é que ele descobre que tudo não passa de uma farsa e a moça não está grávida de verdade. Ao perceber o interesse da moça e seu pai deputado nos bens e influência da família Leôncio, Zé Lucas termina tudo com a jornalista. Desta vez, ela vai embora para sempre.

Antes de se relacionar com Érica, José Lucas vai atacar Juma

Alguns capítulos antes da chegada de Érica na trama do remake, o que acontece com José Lucas é um momento abominável: o filho mais velho de Zé Leôncio vai tentar ficar com Juma à força. Para a sorte da moça, ela será salva pela onça Maria Marruá.

Tudo vai acontecer na tapera de Juma. O peão vai aproveitar que Jove está em viagem e fará uma visita à moça. Ele pedirá um beijo para a filha de Maria Marruá, mas a garota vai negar. José Lucas não vai respeitar a resposta de Juma e tentará tomar a namorada de Jove à força. A onça que sempre ronda a tapera vai chegar durante o momento e salvará a garota. Depois, o Velho do Rio também lidará com o peão.

A cena em que Zé Lucas tenta ficar com Juma irá ao ar no dia 8 de julho, enquanto Érica aparece na trama pouco depois, em 14 de julho – Segundo as informações dos resumos da TV Globo, mudanças podem acontecer sem aviso prévio ao público ou imprensa.

Qual será o final de José Lucas em Pantanal?

O final de Zé Lucas não é com Érica e muito menos Juma, então o que acontece com José Lucas de Nada? Na reta final do folhetim de 1990, ele se aproxima de Irma e os dois acabam se tornando um casal. Os sentimentos entre os dois floresce porque Trindade vai embora e deixa Irma e seu filho para trás.

Quando deixa a fazenda de José Leôncio, o violeiro pede que Zé Lucas cuide de Irma e do bebê e assim a dupla fica cada vez mais próxima. Antes dos capítulos finais da trama, Zé Lucas pede Irma em casamento e a filha de Mariana aceita. Os dois terminam felizes e criam juntos o filho de Irma, o pequeno Anterinho.

Até agora, não foi revelado pela emissora, ou o autor Bruno Luperi, se tudo o que acontece com José Lucas e Irma no final da novela de 1990 se repetirá nas cenas do remake.

Para quem acompanha diariamente a novela da Globo, é possível lembrar que Irma e Zé Lucas já se envolveram brevemente na trama do remake, mas a irmã de Madeleine estragou tudo ao chamar Zé Lucas pelo nome do pai:

