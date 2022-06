Como termina a novela O Cravo e a Rosa: relembre desfechos

Como termina a novela O Cravo e a Rosa? Relembre as tramas do folhetim - Foto: Reprodução/Globo

Para quem é ansioso, saber como termina a novela O Cravo e a Rosa já é algo a ser feito agora. No entanto, a história de amor e ódio de Petruchio e Catarina ainda tem algum tempo sobrando nas telinhas. Em reprise nas tardes da TV Globo, até agora é previsto que o folhetim fique no ar até meados de setembro, por isso o desfecho de alguns personagens ainda deve demorar a ser exibido.

Como termina Petruchio e Catarina na novela O Cravo e a Rosa?

Petruchio e Catarina terminam a novela O Cravo e a Rosa felizes. O casal se entrega ao amor e ainda se tornam pais de gêmeos. A filha de Batista dá a luz a um menino e uma menina no folhetim. Para melhorar a situação do casal, eles conseguem recuperar as apólices da herança de Catarina e acabam com o bolso cheio de dinheiro no final da novela.

Na reta final da trama, Petruchio finge que está apaixonado por Marcelo para tentar recuperar as apólices e por isso se separa de Catarina. Porém, pouco depois ele retorna para a amada quando a verdade vem a tona. No último capítulo, o casal descobre que o dinheiro não estava nas mãos de Marcela. A responsável pelo roubo é alguém inesperado, Mimosa.

A empregada roubou a herança para proteger o dinheiro das garras de Marcela. Ela guardou as apólices em seu álbum de fotografia, mas pouco depois ele sumiu de seus pertences. No desfecho da trama, todos descobrem que Buscapé pegou o álbum para conseguir uma fotografia dos pais, sem saber que as apólices estavam lá. Pouco depois, o dinheiro retorna para Catarina.

Candoca termina como na novela O Cravo e a Rosa?

Candoca acaba sem dinheiro e volta a ser pobre no final da novela O Cravo e a Rosa. Porém, a moça termina feliz pois consegue ficar com seu grande amor, Celso. No desfecho da novela, a personagem explica que perdeu todo o dinheiro da herança do pai.

Em seguida, o inesperado acontece e ela é pedida em casamento pelo rapaz. Celso afirma que agora que a moça não tem mais dinheiro, fica evidente que ele quer ficar com ela pois a ama e não devido a nenhum interesse nos bens da jovem.

O que acontece com Heitor e Marcela?

Como termina a história de Marcelo e Heitor na novela O Cravo e a Rosa é que eles se tornam parceiros em golpes. Após a morte do pai de Marcela e ao ser chutada por Batista, a mulher fica sem um centavo. Por isso, a proposta de Heitor no desfecho do folhetim passa a ser interessante para a mau-caráter.

Nos últimos momentos dos personagens de Rodrigo Faro e Drica Moraes na trama, o irmão de Dinorá oferece um trato para a filha de Joaquim: que os dois passem a fingir que são irmãos e apliquem golpes em homens ricos. A mulher topa e eles já planejam seu primeiro crime juntos, dar um golpe no dono de um hotel.

E como termina Dinorá na novela O Cravo e a Rosa?

Dinorá consegue o que tanto queria e se reconcilia com Cornélio no final da novela. A dupla então retoma o relacionamento e ficam juntos nos momentos finais da trama. Pouco antes, Cornélio havia tentado se casar com Dalva, mas a mulher não aceitou sua proposta, o que abriu espaço no coração do personagem de Ney Latorraca para a ex-esposa novamente.

Porém, nem tudo será como era antes no relacionamento da dupla. Cornélio afirma que a esposa deverá andar na linha e ela promete se comportar. Além disso, Dinorá joga a culpa de todas as suas ações ruins ao longo da novela nas costas do irmão, Heitor.

Bianca e Edmundo ficam juntos na novela O Cravo e a Rosa?

Depois de todos os altos e baixos no romance com o professor e o quase casamento com Heitor, Bianca termina a novela casada com seu grande amor, Edmundo. A jovem percebe que ele é o amor de sua vida e se entrega ao romance. A dupla conta com a ajuda de Cornélio para ficar junta na trama, não ter mais empecilhos no relacionamento e conquistar seu sonhado final feliz.

Final de Joana e Batista

E como termina a novela O Cravo e a Rosa na história de Batista e Joana também é feliz. Após uma triste e difícil separação, Batista e Joana voltam a ficar juntos. O pai de Catarina e Bianca se arrepende da forma que tratou a mulher que ama e desiste de sua candidatura e do sonho de virar prefeito. Em uma aparição público, ele se declara para a lavadeira e diz que não deixará sua família de lado por um cargo.

Após a reconciliação, Joana e os filhos passam a morar com o banqueiro na mansão da família na cidade.

Januário termina a novela O Cravo e a Rosa feliz e com dinheiro

Além de se tornar o único herdeiro de Joaquim e ficar muito rico, Januário ainda conquista Lindinha, mulher que ele sempre sonhou em namorar. O rapaz fez parte de vários planos de Lindinha, mas nunca conseguiu conquistá-la.

Depois de muitas atitudes erradas na novela, a jovem se arrepende e tenta se redimir dos erros. Demorou até que a moça se rendesse as investidas de Januário, mas no desfecho da novela Lindinha reflete sobre suas atitudes e diz que quer se tornar uma boa pessoa.

