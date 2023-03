Como termina Jacira na novela O Rei do Gado?

Jacira (Ana Beatriz Nogueira) é a esposa de Regino (Jackson Antunes) em O Rei do Gado. A mulher passa grande parte da trama discordando dos ideais do marido, líder do movimento sem-terra, pois quer viver em paz. No final da novela, ela passa por uma grande tragédia que muda o rumo de sua vida.

O que acontece com Jacira em O Rei do Gado?

Jacira é casada com Regino, um homem idealista que luta pela causa dos sem-terra. Ela sempre brigou com o marido por causa disso, pois só queria viver em paz ao lado do esposo e do filho. A mulher nunca concordou com os ideais de seu amado, que parecia querer resolver o problema de todos.

Apesar das discordâncias entre eles, o casal seguiu junto até a reta final da trama. Até que Regino fica na mira de jagunços que trabalham para um fazendeiro e é assassinado.

A tragédia acontece em um dos assentamentos liderados por Regino. O líder conta para seu povo que fez um acordo com o fazendeiro e que eles poderão ocupar pacificamente um terreno atrás da propriedade. No entanto, três membros do movimento sem-terra já foram funcionários deste mesmo proprietário do local, o que fez com que os jagunços tivessem ressentimento deles.

O fazendeiro dá a ordem para que seus funcionários não façam nada com o povo que ocupa suas terras, mas dois jagunços desobedecem as ordens do patrão e matam Regino e três de seus aliados.

Quando a notícia chega em Jacira, a dona de casa obviamente fica desolada. A revolta com o assassinato de seu marido faz com que a mulher deixe sua antiga vida para trás e se torne a nova líder do movimento sem-terra e continua o legado de Regino.

Quem morre em O Rei do Gado?

Mais três personagens morrem na novela O Rei do Gado além de Regino. O primeiro é Fausto (Jairo Mattos), assassinado ainda no começo da trama. O mistério sobre a identidade de quem matou o advogado só é revelada nos capítulos finais do folhetim.

Ralf (Oscar Magrini) também diz adeus à novela de forma trágica. Ele leva um surra dos capangas do marido de Suzana (Leila Lopes), uma de suas amantes, e é enterrado ainda vivo na areia por Marcos (Fábio Assunção).

A última morte será a do senador Caxias (Carlos Vereza), que também será assassinado após defender os sem-terra. Ele levará um tiro no peito e, antes de morrer, dirá para o líder do movimento não deixar que sua morte tenha sido à toa.

O que aconteceu com Ana Beatriz Nogueira?

Ana Beatriz Nogueira atualmente tem 55 anos de idade e segue trabalhando como atriz. Seu último trabalho foi em 2022, quando interpretou Guiomar nos 14 primeiros episódios de Todas as Flores, novela sucesso do Globoplay e que será exibida na televisão aberta ainda neste ano.

Ela também interpretou recentemente Elenice em Um Lugar ao Sol (2021) e Ondina em O Sétimo Guardião (2018), além de outras dezenas de atuações em novelas da Globo ao longo da carreira.

Em 2021, a atriz foi diagnosticada com um câncer de pulmão. O tumor, identificado em estágio inicial, foi removido cirurgicamente em março de 2022 e a famosa se curou da doença antes de iniciar as gravações de Todas as Flores.

Além do trabalho na TV, ela também se dedicou aos teatros após se recuperar do câncer. Ela esteve na peça Tudo Que eu Queria Te Dizer, em São Paulo.

Ana Beatriz Nogueira é bastante discreta em relação a sua vida pessoal. A atriz não é casada e também não tem filhos.