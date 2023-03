Regino (Jackson Antunes) em O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Rede Globo

Líder do movimento sem-terra terá fim trágico

Qual o final de Regino em O Rei do Gado?

Regino não tem um final feliz na novela O Rei do Gado. O líder do movimento sem terra, que sempre lutou para encontrar assentametos para seu povo, será morto por jagunços que são contra a reforma agrária, assim como alguns de seus aliados.

Como Regino morre em O Rei do Gado?

Regino será morto durante uma tentativa de assentamento em uma fazenda. Em um primeiro momento, o líder do movimento havia combinado com o dono das terras, que tem uma questão para resolver com o governo sobre suas propriedades, que ele e seu povo ficariam instalados nos fundos da fazenda.

Enquanto isso, os trabalhadores sem terra chegam ao local. "Atenção, o trato que eu fiz com o dono das terras é que vocês vão entrar lá em ordem. Mesmo que vocês estejam morrendo de fome, não matem nenhuma cabeça de gado", grita Regino.

Só que os jagunços não aceitam as ordens do patrão. Eles guardam ressentimentos de Dominguinhos (Antônio Pompeo), Formiga (Cosme dos Santos) e Lupércio (Adhenor de Souza), outros integrantes do movimento sem-terra que um dia já trabalharam para os donos daquelas terras.

Depois que o povo se instalou na fazenda, Regino pega seu jipe junto com os três companheiros do movimento para encontrar Jacira (Ana Beatriz Nogueira). No caminho, eles são surpreendidos pelos jagunços que perseguem o carro e atiram nos quatro homens.

Anteriormente, ele já havia levado um tiro durante uma de suas missões de tentar encontrar uma pedaço de terra para seu povo, mas sobreviveu. Na segunda vez que é atingido, o líder do movimento não terá a mesma sorte.

A morte de Regino fará com que sua esposa, Jacira (Ana Beatriz Nogueira), se revolte e se torne um grande símbolo da luta dos sem terra, sucedendo o marido na liderança do movimento.

Quem morre em O Rei do Gado?

Além de Regino, outras mortes ocorrem ao longo da novela O Rei do Gado. Logo no começo da trama, o doutor Fausto (Jairo Mattos) é morto misteriosamente. A identidade de quem matou Fausto só é revelada no final da trama.

A segunda morte do folhetim é a de Ralf (Oscar Magrini), que cai em uma emboscada armada pelo marido de Suzane (Leila Lopes) e é enterrado vivo na areia da praia por Marcos (Fábio Assunção).

Quem também morre nas mãos de poderosos contrários à reforma agrária é o Senador Caxias (Carlos Vereza), que é atingido por tiros ao se envolver com o movimento sem terra.