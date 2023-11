Votação Melhores do Ano 2023 da Globo: categorias e indicados

A lista de indicados ao prêmio Melhores do Ano 2023 já foi divulgada e a votação está aberta. Mais uma vez, o público irá escolher quem são os atores, cantores, jornalistas e novelas que se destacaram na programação da Globo deste ano. A premiação é gravada e vai ao ar em dezembro no "Domingão com Huck".

Como votar no Melhores do Ano 2023 da Globo?

A votação do prêmio Melhores do Ano acontece exclusivamente no site do Gshow. O público que tiver interesse em participar deve ter uma conta Globo.com gratuita e fazer login antes de começar a escolher seus favoritos. Feito isso, a enquete oficial já estará liberada. Na dúvida, siga os passos:

Passo 1: acesse o site do Gshow no navegador de seu smartphone ou computador e procure pela página do Domingão com Huck (https://gshow.globo.com/programas/domingao-com-huck/);

Passo 2: o banner dos Melhores do Ano 2023 aparecerá na página inicial. Clique para ser redirecionado para a lista de categorias e indicados;

Passo 3: serão mostradas todas as categorias que concorrem aos prêmios neste ano. Clique em 'vote aqui' para entrar na página de votação.

Passo 4: se você já está logado na conta Globo.com, é só dar continuidade à votação. Se não, clique em 'cadastre-se' e informe os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 5: feito isso, você será redirecionado de volta para a página de votação. Clique na novela, ator e jornalista que você gostaria de vencesse, faça a validação de segurança assinalando a caixa 'sou humano' e confirme.

Quando será a entrega do prêmio?

A data da entrega do prêmio ainda não foi divulgada, mas deve ocorrer em dezembro, como de costume. A gravação da premiação será no dia 11 de dezembro, mas a data da exibição da entrega do prêmio só deve ser divulgada nas próximas semanas no Domingão com Huck.

O Melhores do Ano 2023 é gravado alguns dias antes da exibição no Domingão com Huck e, além da entrega das estatuetas, é a noite de gala dos globais. Logo que os convidados chegam, passam pelo tapete vermelho para exibirem seus looks.

Enquanto a gravação ocorre no palco, os famosos presentes curtem um cocktail nos bastidores do Domingão, de onde aguardam o resultado da votação. Ao anúncio do vencedor de cada categoria, o mais votado vai até o estúdio para receber o prêmio e fazer seu discurso.

Além da presença dos atores, cantores convidados ficam responsáveis pelas apresentações musicais do programa, incluindo os três indicados na categoria "Música do Ano".

Relacionado: Só 2024? Quando acaba Mulheres de Areia?

Quem são os indicados dos Melhores do Ano 2023?

Neste ano, são 12 categorias. A maioria delas referentes a teledramaturgia da Globo, incluindo atores, novelas e séries. Há também um prêmio de Música do Ano e uma categoria especial para o jornalismo da emissora. O sistema de votação é o mesmo para todos os prêmios.

Novela

Terra e Paixão

Todas as Flores

Vai na Fé

Atriz de novela

Barbara Reis, a Aline de Terra e Paixão

Leticia Colin, a Vanessa de Todas as Flores

Sheron Menezzes, a Sol de Vai na Fé

Ator de Novela

Emilio Dantas, o Theo de Vai na Fé

Lázaro Ramos, o Mario Fofoca de Elas por Elas

Tony Ramos, o Antônio La Selva de Terra e Paixão

Atriz Coadjuvante

Renata Sorrah, a Wilma de Vai na Fé

Tatá Werneck, a Anely de Terra e Paixão

Thalita Carauta, a Mauritânia de Todas as Flores

Ator Coadjuvante

Nicolas Prattes, o Diego de Todas as Flores

Rainer Cadete, o Luigi de Terra e Paixão

Tony Tornado, o Frei Tomé de Amor Perfeito

Revelação do Ano

Amaury Lorenzo, o Ramiro de Terra e Paixão

Clara Moneke, a Kate de Vai na Fé

Diego Martins, o Kelvin de Terra e Paixão

Série do Ano

As Aventuras de José & Durval

Encantado's

Os Outros

Atriz de Série

Adriana Esteves, a Cibele de Os Outros

Andréia Horta, a Araci de As Aventuras de José & Durval

Leandra Leal, a Tereza de A Vida pela Frente

Ator de Série

Eduardo Sterblitch, o Sérgio de Os Outros

Luis Miranda, o Eraldo de Encantado's

Milhem Cortaz, o Wando de Os Outros

Jornalismo

Cesar Tralli

Maju Coutinho

Renata Vasconcellos

Humor

Fábio Porchat

Paulo Vieira

Rafael Portugal

Música do Ano

Erro Gostoso - Simone Mendes

Tá OK - Kevin O Chris e Dennis

Zona de Perigo - Léo Santana

Relacionado: Fim de ano: quando vai ser o especial do Roberto Carlos 2023